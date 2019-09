WDR steigt bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom" ein

© WDR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Nachdem der "Schlagerbooom" schon seit einigen Jahren ohnehin in Dortmund stattfindet, beteiligt sich nun auch der WDR an der erfolgreichen Musikshow mit Florian Silbereisen. Die nächste Ausgabe der Sendung ist für Anfang November geplant.



09.09.2019 - 15:10 Uhr von Alexander Krei 09.09.2019 - 15:10 Uhr

Der WDR beteiligt sich künftig an den "Festen mit Florian Silbereisen". Konkret wird der Sender in diesem Jahr zum ersten Mal beim "Schlagerbooom" dabei sein, wie der federführende MDR am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Die Schlagerparty findet seit 2016 ohnehin im WDR-Sendegebiet statt.

In diesem Jahr soll der "Schlagerbooom" am Samstag, 2. November in der Dortmunder Westfalenhalle über die Bühne gehen. Zu sehen gibt es die Show im Ersten. Der WDR-Rundfunkrat hat der Beteiligung des WDR vor wenigen Tagen zugestimmt. Der Bayerische Rundfunk ist inzwischen schon seit drei Jahren als Co-Partner bei den Silbereisen-Shows im Boot.

Schon seit einigen Jahren setzen die "Feste" mit Florian Silbereisen verstärkt auf die wachsende Schlager-Euphorie. 2018 verzeichnete der "Schlagerbooom" mehr als fünf Millionen Zuschauer und stellte zugleich beim jungen Publikum mit 10,9 Prozent Marktanteil eine neue Quoten-Bestmarke auf.

Teilen