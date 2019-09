"Weltspiegel"-Streit: Brief an die Intendanten im Wortlaut

© WDR

Die mögliche Verlegung des "Weltspiegels" auf einen früheren Sendeplatz sorgt für Unmut bei zahlreichen Redakteuren, die sich inzwischen an die ARD-Intendanten gewandt haben - mit prominenten Unterstützern. DWDL.de veröffentlicht die Briefe im Wortlaut...

Innerhalb der ARD sorgen Planspiele, den "Weltspiegel" zu verlegen, für dicke Luft. Nach dem Ende der "Lindenstraße" könnte das traditionsreiche Magazin seinen Sendeplatz im Vorfeld der "Tagesschau" verlieren und stattdessen zugunsten der "Sportschau" auf 18:30 Uhr vorgezogen werden (DWDL.de berichtete). Entschieden sei noch nichts, beschwichtigt BR-Intendant Ulrich Wilhelm mit Verweis auf eine Sitzung der Intendantinnen und Intendanten in der kommenden Woche. Und doch regt sich in den "Weltspiegel"-Redaktionen bereits jetzt massiver Widerstand gegen die ihrer Ansicht nach "Marginalisierung unserer Sendung".

DWDL.de liegen zwei Schreiben vor, die jüngst an ARD-Programmdirektor Volker Herres und die Intendantinnen und Intendanten verschickt wurden. Zahlreiche Studioleiter, Redakteure und Moderatoren appellieren darin an einen Verbleib des Sendeplatzes. "In Zeiten, in denen wir uns und unseren Auftrag rechtfertigen müssen, wäre es ein schlimmes Signal, wenn eine Verschiebung dazu führen würde, dass die wichtigste Ausslandssendung der ARD ihren attraktiven Sendeplatz verliert", heißt es darin eindeutig. "Der inhaltlichen Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre solch eine Entscheidung sehr abträglich."

Unterstützt werden die "Weltspiegel"-Redaktionen von prominenten Namen, unter denen sich Claus Kleber und Frank Plasberg befinden, aber auch ehemalige Programmverantwortliche wie Nikolaus Brender, Ulrich Deppendorf, Fritz Pleitgen und Sonia Seymour-Mikich.

Im Folgenden veröffentlicht DWDL.de die beiden Schreiben im Wortlaut:

Abs: ARD-Weltspiegel Redaktionen

09.09.2019



An:

Herrn Tom Buhrow, Intendant Westdeutscher Rundfunk

Frau Dr. Yvette Gerner, Intendantin Radio Bremen

Herrn Dr. Kai Gniffke, Intendant Südwestrundfunk

Herrn Thomas Kleist, Intendant Saarländischer Rundfunk

Herrn Manfred Krupp, Intendant Hessischer Rundfunk

Herrn Lutz Marmor, Intendant Norddeutscher Rundfunk

Frau Patricia Schlesinger, Intendantin Radio Berlin Brandenburg

Herrn Ulrich Wilhelm, Intendant Bayrischer Rundfunk/ARD-Vorsitzender

Frau Prof. Dr. Karola Wille, Intendantin Mitteldeutscher Rundfunk





Liebe Intendantinnen und Intendanten,



auf der vergangenen FPK haben die Direktor*innen beschlossen, dass der Weltspiegel im Zuge der Neugestaltung des ARD-Vorabends auf 18.30 Uhr vorverlegt werden soll.



Wir, die Weltspiegel-Redaktionen, sind gegen diese Marginalisierung unserer Sendung.



Auch die Chefredakteur*innen und Kulturchef*innen haben jüngst dafür plädiert, den Sendeplatz zu erhalten und folgende Protestnote einstimmig verabschiedet:



"Wir leben in einer Zeit, die durch außen- und innenpolitische Krisen und Herausforderungen geprägt ist wie kaum jemals zuvor. Die Zuschauer erwarten vom Informationssender Nummer 1 Hintergrund und Orientierung.



In dieser Zeit finden Schemaüberlegungen zum Programm des Ersten am Sonntag statt. Doch anstatt die Informationsprogramme „Bericht aus Berlin“ und „Weltspiegel“ zu stärken, indem man sie z.B. verlängert oder ihnen einen guten Vorlauf verschafft, werden sie in den vorliegenden Planungen zeitlich nach vorne verlegt und damit marginalisiert. Beim „Weltspiegel“, der einzigen Auslandssendung im Ersten, geht ein jahrzehntelang gelernter Sendeplatz verloren, beim “Bericht aus Berlin“ wird die Chance auf Vertiefung politischer Themen durch 10 Minuten mehr vertan.



In der aufgewühlten aktuellen Diskussion um die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den Kern seines Auftrags und seine Gebührenakzeptanz ist dies aus unserer Sicht eine schwere Hypothek und damit eine falsche Entscheidung."



Weiterhin unterstützen uns langjährige Korrespondent*innen und Programmverantwortliche



Nikolaus Brender, ehem. Leiter der Programmgruppe Ausland/WDR, Studioleiter ARD Studio Buenos Aires, WDR-Programmdirektor FS, Chefredakteur ZDF

Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur FS, stellvertretender Programmdirektor, Weltspiegel-Moderator

Ulrich Deppendorf, ehem. Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und Fernsehdirektor WDR

Ernst Elitz, ehem. Moderator "Weltspiegel"

Tina Hassel, Leiterin ARD Hauptstadtstudio, ehem. Moderatorin "Weltspiegel"

Claus Kleber, ehem. Studioleiter ARD Studio Washington, ARD Studio London, Moderator "Heute Journal"

Frank Plasberg, Moderator "Hart aber Fair"

Fritz Pleitgen, ehem. WDR Intendant und Studioleiter der ARD Studios Moskau/Washington/New York

Albrecht Reinhardt, ehem. Leiter der Programmgruppe Ausland/WDR, Leiter des ARD-Studios Moskau

Thomas Roth, ehem. Leiter des ARD Hauptstadtstudios und Studioleiter der ARD Studios Johannesburg/Moskau/New York und Moderator "ARD Tagesthemen"

Sonia Seymour-Mikich, ehem. Chefredakteurin WDR FS und Studioleiterin der ARD Studios Moskau/Paris

Hartmann von der Tann, ehem. ARD Chefredakteur

Ulrich Wickert, ehem. Studioleiter ARD Studios Paris/New York und ehem. Moderator "ARD Tagesthemen"



Wir bitten um Ihre Unterstützung in dieser Frage. Beiliegend übersenden wir Ihnen schließlich eine Mail, die wir vor der vergangenen FPK an Volker Herres und Rainald Becker verschickt haben. In dem Schreiben formulieren die vier Weltspiegel Redaktionen und die ARD Korrespondent*innen ihre Position und ihre Argumente.



Lieber Herr Herres,



der Weltspiegel hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich zu einem crossmedialen Produkt entwickelt. Ausgehend von der sonntäglichen linearen Magazin-Sendung im Ersten hat er eine „Weltspiegel-Familie“ aufgebaut, zu der zahlreiche Weltspiegel-Extras, Weltspiegel-Reportagen, der multimediale Auftritt auf social-media Plattformen und der seit diesem Jahr neu entwickelte Audiopodcast „Weltspiegel-Thema“ gehören. Die Weltspiegelfamilie ist Heimat nicht nur unserer Fernseh-Auslandskorrespondent*innen, sondern (via Podcast und Social-Media Aktivitäten) inzwischen auch der Hörfunk-Kolleg*innen. Wir dokumentieren mit unseren Anstrengungen, dass wir den öffentlich-rechtlichen Auftrag ernst nehmen.



Im Ersten wird derzeit über ein neues Programmschema für den Sonntag Vorabend gesprochen. Im Zuge dessen könnte der Weltspiegel von seinem angestammten Sendeplatz direkt vor der Tagesschau auf eine frühere Uhrzeit verdrängt werden. Wir glauben, dass dies einer Marginalisierung der wichtigsten Auslandssendung des deutschen Fernsehens gleichkäme, die auch Folgen für die gesamte Weltspiegel-Familie hätte.



Wir sprechen uns ausdrücklich für eine nachhaltige Auslandsberichterstattung in der ARD aus. Dazu gehört ein prominenter Sendeplatz: wie bisher – am Sonntag Abend – auflaufend auf die Tagesschau.



Für diesen Verbleib gibt es zahlreiche Argumente:



- Der Sendeplatz von 19.20 Uhr bis zur Tagesschau ist bei unseren Zuschauern bekannt und eingeführt

- Ein früherer Sendeplatz würde weniger Zuschauer erreichen, weil ein Informations-interessiertes Publikum erst später am Vorabend einschaltet.

- In Zeiten, in denen wir uns und unseren Auftrag rechtfertigen müssen, wäre es ein schlimmes Signal, wenn eine Verschiebung dazu führen würde, dass die wichtigste Auslandssendung der ARD ihren attraktiven Sendeplatz verliert. Der inhaltlichen Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre solch ein Entscheidung sehr abträglich.

- Sportrechte, die den Weltspiegel verdrängen sollen, sind zweifelsfrei sehr attraktiv, können aber immer nur für eine begrenzte Zeit erworben werden und sind derzeit noch nicht erworben!



Wir bitten daher dringend, den angestammten Sendeplatz für den ARD-Weltspiegel beizubehalten.



Mit freundlichen Grüßen



