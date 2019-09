RTL lässt "Schätze aus Schrott" gegen Lichter antreten

© TVNOW / Max Kohr

Mit "Schätze aus Schrott" hofft RTL auf den lang ersehnten Quoten-Erfolg am Nachmittag. Anfang Oktober meldet sich die Upcycling-Doku mit neuen Folgen zurück. Abends gibt's zudem einen neuen Einsatz für das "Team Wallraff".



11.09.2019 - 15:27 Uhr von Alexander Krei 11.09.2019 - 15:27 Uhr

Am 7. Oktober steht der nächste Umbau im RTL-Nachmittagsprogramm an. Dann nämlich wird der Privatsender auf dem täglichen Sendeplatz um 15:00 Uhr die neue Staffel von "Schätze mit Schrott" ins Programm nehmen. Das von Imago TV produzierte Format läuft somit direkt im Anschluss an die Trödelshow "Die Superhändler", von der RTL in der Woche zuvor zweistündige XXL-Folgen zeigt (DWDL.de berichtete) - und in Konkurrenz zum ZDF-Hit "Bares für Rares".

In "Schätze aus Schrott" geht es darum, wie man scheinbar wertlosen Gegenständen mit einfachen Tipps ein zweites Leben als Lieblingsstück schenken kann. Präsentiert werden diese erneut vom Upcycling-Experten Thomas Klotz. Dass die Sendung selbst eine zweite Chance bekommt, war nicht unbedingt zu erwarten, schließlich hatte die Premiere vor einem Jahr auf einem Sendeplatz am Sonntagnachmittag allenfalls mäßig funktioniert. Die erneute Ausstrahlung in der täglichen Daytime weckte bei RTL mit bis zu 12,3 Prozent Marktanteil aber offenbar die Lust auf mehr.

Ein Wiedersehen gibt es ebenfalls am 7. Oktober mit dem "Team Wallraff". Eine neue Folge der Undercover-Reihe mit Günter Wallraff und seinem Reporter-Team läuft um 20:15 Uhr. Und auch Vox hat ein Comeback angekündigt: Dort geht schon am 5. Oktober die neue "Hundeprofi"-Staffel mit Martin Rütter an den Start. Gezeigt werden acht weitere Folgen jeweils samstags um 19:15 Uhr.

Teilen