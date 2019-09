RTL II macht weitere "Abgestempelt"-Folge mit Hans Sarpei

© RTL II/Magdalena Possert

Am 3. Oktober zeigt sich RTL II von seiner ernsten Seite. Während sich Hans Sarpei in einer neuen Folge von "Abgestempelt?!" mit dem deutsch-deutschen Verhältnis beschäftigt, geht's zuvor in Sozialreportagen um Gleichberechtigung und Wohnungsnot.



12.09.2019 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 12.09.2019 - 10:46 Uhr

Wie schon im vergangenen Jahr wird Hans Sarpei auch diesmal wieder für RTL II am Tag der Deutschen Einheit im Einsatz sein. Unter dem Titel "Abgestempelt?! Hans Sarpei will's wissen" beschäftigt sich der Ex-Fußballprofi diesmal mit dem deutsch-deutschen Verhältnis 30 Jahre nach dem Mauerfall. So versucht er unter anderem mit Besuchern eines Neonazi-Festivals im sächsischen Östritz ins Gespräch zu kommen.

RTL II zeigt die Sozialreportage am 3. Oktober um 19:05 Uhr. Im Vorfeld setzt der Sender zudem auf den Themenschwerpunkt Gleichberechtigung und nimmt um 17:05 Uhr eine weitere Reportage ins Programm. Das Reporterteam von "Das denkt Deutschland" will darin hinter die Fassen blicken und an verschiedenen Orten der Bundesrepublik herausfinden, wie das Zusammenleben zwischen Mann und Frau funktioniert.

Um 18:05 Uhr geht es in einer weiteren Folge von "Das denkt Deutschland?" um den Schwerpunkt Wohnungsnot. Produziert wird das Format von Odeon Entertainment, für "Abgestempelt?!" zeichnet die Produktionsfirma B.vision media verantwortlich.

