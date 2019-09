"Green Seven": ProSieben widmet sich dem Plastikmüll

© ProSieben/Benedikt Müller

Auch in diesem Jahr wird ProSieben wieder eine "Green Seven"-Themenwoche ins Programm nehmen. Inhaltlich geht's diesmal um die Plastikflut in den Meeren. Herzstück ist eine Reportage, in der Stefan Gödde den Weg des Plastiks verfolgt.



16.09.2019 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 16.09.2019 - 08:00 Uhr

Gerade erst hat RTL Details zu seiner Themenwoche über Nachhaltigkeit vorgestellt, hat kündigt auch ProSieben an, in diesem Jahr wieder einen Umwelt-Schwerpunkt ins Programm nehmen zu wolleen. Bereits zum elften Mal findet zwischen dem 14. und 20. Oktober die "Green Seven"-Woche statt, in deren Mittelpunkt diesmal der Schutz der Ozeane steht. Eine Woche lang zeigen die Magazine "taff" und "Gaileo" Beiträge rund um das Thema Plastimüll, hinzu kommt von Montag bis Freitag um 15:35 Uhr und 18.35 Uhr das Mini-Format "Green Seven - Schlauer in 90 Sekunden", das Einblicke in nachhaltige Initiativen gegen die weltweite Verschmutzung durch Plastikmüll bieten will.

Herzstück der Sonderprogrammierung ist die 90 Minuten lange Doku "Save the Oceans - Das Plastik-Experiment", die am Sonntag, den 20. Oktober um 18:10 Uhr ausgestrahlt wird. In einem Tracking-Experiment verfolgt Moderator Stefan Gödde in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung den Weg des Plastikmülls aus deutschen Haushalten bis ins Meer. Reporterin Claire Oelkers begleitet Wissenschaftler, Experten und Umweltschützer bei ihrem Kampf gegen die Plastikflut.

"Die ProSieben-Zuschauer fordern uns Jahr für Jahr auf, mit 'Green Seven' ökologische Probleme unsere Erde aufzugreifen, die man von ProSieben als Entertainment-Sender vordergründig nicht erwartet", sagt Senderchef Daniel Rosemann. "Mit 'Save The Oceans' thematisiert ProSieben im Oktober 2019 eine der größten ökologischen Bedrohungen für unseren Planeten: Die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll. Eine Woche lang wird dieses Thema der Schwerpunkt in unseren Magazinen sein. Schon seit 2009 sensibilisiert ProSieben mit 'Green Seven' junge Menschen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit."

