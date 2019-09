SWR: Mai soll Kulturchefin werden, Bratzler Infochef

© SWR/BR/Julia Müller/Alexander Kluge

Kai Gniffke, der zu Beginn des Monats seinen neuen Posten als Intendant des SWR angetreten hat, hat nun seine Vorschläge für die Neubesetzung der Leitung der Programmdirektionen Kultur und Information genannt.



13.09.2019 - 08:35 Uhr von Uwe Mantel 13.09.2019 - 08:35 Uhr

Die personelle Erneuerung beim SWR geht weiter: Nachdem gerade der ehemalige Chefredakteur von ARD-aktuell Kai Gniffke gerade als Intendant des SWR angetreten ist, stehen auch in den Programmdirektionen Kultur und Information Neubesetzungen an, nachdem der bisherige Infochef Christoph Hauser zum 30. November und der bisherige Kulturchef Gerold Hug zum 31. Januar ihren jeweilgen vorzeitigen Wechsel in den Ruhestand angekündigt hatten.

Gniffke hat nun seine Vorschläge für die Besetzung dieser Posten bekanntgegeben, die letztlich noch vom Rundfunkrat abgesegnet werden müssen. Die Leitung der Programmdirektion Kultur soll demnach Anke Mai übernehmen. Sie ist derzeit noch in gleicher Funktion beim Bayerischen Rundfunk beschäftigt. Neuer Programmdirektor Information soll Clemens Bratzler werden. Bratzler leitet beim SWR derzeit die Hauptabteilung Multimediale Aktualität und ist stellvertretender Landessenderdirektor Baden-Württemberg.

