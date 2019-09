Sat.1 wirft "Ungelogen" und "Nächste Ausfahrt Liebe" raus

© Sat.1

Nach zwei Wochen hat Sat.1 vorerst genug: Die beiden Neustarts "Ungelogen" und "Nächste Ausfahrt Liebe" werden schon ab Montag nicht mehr im Programm zu sehen sein. Stattdessen setzt der Sender wieder verstärkt auf Scripted Reality.



13.09.2019 - 16:21 Uhr von Alexander Krei 13.09.2019 - 16:21 Uhr

Die neue TV-Saison ist gerade mal zwei Wochen alt, da muss Sat.1 am Vorabend bereits auf ein Format zurückgreifen, von dem man sich eigentlich schon vor mehr als einem Jahr trennen wollte. Die Rede ist von der "Ruhrpottwache", die in der kommenden Woche ein überraschendes Comeback im Vorabendprogramm des Senders feiern wird.

Wie Sat.1 gegenüber DWDL.de bestätigte, läuft die von Filmpool produzierte Scripted Reality ab Montag auf dem täglichen Sendeplatz um 18:00 Uhr und löst damit die quotenschwache Kuppelshow "Nächste Ausfahrt Liebe" ab, die erst Anfang September ins Programm genommen wurde. Der durchschnittliche Marktanteil lag seither bei gerade mal 3,5 Prozent in der Zielgruppe, am Donnerstag setzte es mit 2,5 Prozent sogar einen neuen Tiefstwert.

Von der "Ruhrpottwache" hat Sat.1 überraschend sogar noch neue Folgen im Schrank: Diese werden ab ab dem 23. September zu sehen sein, nachdem in der kommenden Woche zunächst Wiederholungen laufen. Auch im Vorfeld kommt es zu kurzfristigen Umbaumaßnahmen: Ab 17:00 Uhr zeigt Sat.1 vom kommenden Montag an zwei Folgen von "Klinik am Südring - Die Familienhelfer". Die Lügendetektor-Show "Ungelogen - Das ehrlichste Gespräch deines Lebens" muss damit nach zwei Wochen ebenfalls weichen.

Auf DWDL.de-Nachfrage betont eine Sat.1-Sprecherin allerdings, dass man sowohl für "Ungelogen" als auch "Nächste Ausfahrt Liebe" in anderen Umfeldern nach neuen Sendeplätzen suche. Von den kurzfristigen Programmänderungen unberührt bleibt dagegen "Genial daneben - Das Quiz". Obwohl die Rateshow weiterhin schwache Quoten erzielt, werden hiervon im Herbst weitere Folgen produziert. Noch will man bei Sat.1 die Hoffnung auf Besserung also nicht aufgeben.

