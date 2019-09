"Seinfeld" wird exklusiv bei Netflix zu sehen sein

© RTL Nitro

Nachdem Netflix in den USA die Rechte an Sitcom-Klassikern wie "The Office" oder "Friends" verloren hat, gibt es nun einen prominenten Neuzugang: Abonnenten können weltweit für fünf Jahre "Seinfeld" streamen. Noch müssen sich die Fans aber etwas gedulden.



Netflix hat sich die weltweiten Ausstrahlungsrechte an NBCs Sitcom-Hit "Seinfeld" gesichert. Als Teil eines Deals mit Sony Pictures Television kann der Streamingdienst die insgesamt 180 Episoden für fünf Jahre in sein Angebot aufnehmen. Dies wird jedoch erst 2021 der Fall sein, da der Vertrag erst dann in Kraft tritt.

Für Netflix ist das ein wichtiger Neuzugang im Sitcom-Portfolio. Erst vor kurzem hat man die Rechte an "The Office" und "Friends" im US-Heimatmarkt verloren, da die Serien für die jeweils hauseigenen Streamingdienste zurückgekauft wurden - "The Office" wird Teil des neuen NBCUniversal-SVoD-Dienstes, während "Friends" bei Warner Media HBO Max zu sehen sein wird.

"'Seinfeld' ist eine einzigartige, ikonische, kulturell wertvolle Serie", sagt Sony Pictures Television-Chef Mike Hopkins. "Auch 30 Jahre nach der Premiere ist 'Seinfeld' noch ein Publikumsliebling. Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Netflix eingehen zu können, um diese wundervolle Sitcom der ganzen Welt präsentieren zu können."

Die genauen Details des Deals wurden weder von Netflix noch von Sony offengelegt. Laut der "Los Angeles Times" sind es jedoch deutlich mehr als die 425 Millionen Dollar, die Warner Media für "Friends" hingelegt hat und ebenfalls mehr als die 500 Millionen Dollar die NBCUniversal für "The Office" bezahlte. Wohlgemerkt: Bei diesen Summen wurden lediglich die Ausstrahlungsrechte für die USA festgelegt.

Derzeitiger Rechteinhaber von "Seinfeld" ist Hulu. Für die US-amerikanische Ausstrahlung hat der mehrheitlich von Walt Disney Co. gehaltene Streamingdienst 130 Millionen Dollar für sechs Jahre bezahlt. In den meisten anderen Ländern - darunter auch Deutschland - war lange Zeit Amazon die Heimat. Hierzulande kann die Serie mittlerweile gar nicht mehr gestreamt werden.

"'Seinfeld' ist eine Sitcom, mit der sich alle anderen Sitcoms messen müssen", sagt Netflix CCO Ted Sarandos. "Es ist noch genauso witzig und aktuell wie damals und wird von uns zum ersten Mal in 4K zur Verfügung gestellt. Wir können es kaum erwarten, Jerry, Elaine, George und Kramer in ihrem globalen zu Hause auf Netflix willkommen zu heißen."

All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl — Netflix US (@netflix) September 16, 2019

