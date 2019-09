Fedder muss Drehpause beim "Großstadtrevier" einlegen

© ARD/Thorsten Jander

Schauspieler Jan Fedder ist seit fast drei Jahrzehnten das Gesicht des "Großstadtreviers". Jetzt muss er mit den Dreharbeiten für die ARD-Vorabendserie vorübergehend aussetzen. Nach Angaben des Senders befindet er sich derzeit in medizinischer Behandlung.



18.09.2019 - 10:25 Uhr von Alexander Krei 18.09.2019 - 10:25 Uhr

Die Krankenakte von Jan Fedder ist lang - und sie wächst noch weiter an: Wie die ARD am Mittwoch erklärte, muss der Schauspieler mit den Dreharbeiten für die 33. Staffel des "Großstadtreviers" aussetzen. Fedder befindet sich nach Angaben des Senders wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in medizinischer Behandlung und wird daher voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen.

Die neuen Folgen des Dauerbrenners werden seit Anfang Mai in Hamburg und Umgebung gedreht. Bis zum Jahresende sollen die 16 Episoden im Kasten sein. Fedder verkörpert in der Vorabendserie bereits seit 1991 den Polizeioberkommissar Dirk Matthies. In der Vergangenheit musste er jedoch immer wieder wegen gesundheitlicher Probleme pausieren.

Produziert wird das "Großstadtrevier" von der Letterbox Filmproduktion. Die neuen Folgen der Serie werden voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten zu sehen sein.

