ProSieben startet "Live-Show bei dir zuhause" im Oktober

Drei Jahre nach dem "Auswärtsspiel" greift ProSieben die Idee noch einmal neu auf - als "Live-Show bei dir zuhause" mit Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel. Nun steht auch der Sendetermin fest: Die erste Ausgabe gibt's im Oktober zu sehen.



18.09.2019 - 12:01 Uhr von Alexander Krei 18.09.2019 - 12:01 Uhr

ProSieben wird Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen erstmals am 12. Oktober gemeinsam in den Samstagabend-Ring schicken. An diesem Abend steht die Premiere einer neuen Sendung an, mit der ProSieben noch einmal die grobe Idee des "Auswärtsspiels" aufgreifen wird: "Die Live-Show bei dir zuhause" tritt damit zum Auftakt unter anderem gegen "Das Supertalent" und "Verstehen Sie Spaß?" an.

In der neuen Sendung fungieren Gätjen und Opdenhövel als Spielleiter, die ihre Kandidaten auf offener Straße oder im eigenen Wohnzimmer gegeneinander antreten lassen. Geplant sind Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspiele. Im Mittelpunkt der Show stehen zwei Familien, für die prominente Mitkämpfer um den Sieg spielen. Als Kommentator der "Live-Show bei dir zuhause" fungiert Elmar Paulke.

Punkten will ProSieben vor allem mit dem Live-Aspekt. "Alles ist live, ohne doppelten Boden", sagt Steven Gätjen. "Das wird ein großer Spaß, bei dem alles dabei, was ich am Live-Fernsehen so liebe: Emotionen, Spannung, Überraschungen." Und auch Opdenhövel ist von der Idee angetan: "Ich bin ein großer Fan von Live-Shows: Es wird nichts glattgebügelt im Schnitt, alles ist unmittelbar, und der Zuschauer hat viel mehr das Gefühl, direkt im Geschehen zu sein."

Produziert wird "Die Live-Show bei dir zuhause" von Banijay Productions Germany. Nun bleibt abzuwarten, ob das Interesse der Zuschauer größer sein wird als vor drei Jahren beim "ProSieben Auswärtsspiel". Damals lag der Marktanteil bei knapp mehr als zehn Prozent in der Zielgruppe - eine zweite Ausgabe folgte nicht, auch wenn der Sender seither immer wieder mit der Idee liebäugelte.

