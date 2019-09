RTL II schraubt kurzfristig am Nachmittagsprogramm

© RTL II

Mit Marktanteilen von bis zu 8,6 Prozent in der Zielgruppe fuhr RTL II in den vergangenen Wochen nachmittags mit seiner Doku-Reihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ausgesprochen gut. Weil dem Sender allerdings gerade mal zehn neue Folgen zur Verfügung standen, muss man inzwischen wieder deutlich kleinere Brötchen backen.

Die Idee, auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr neun Jahre alte Folgen der Dokusoap "Family Stories" zu zeigen, ging bislang jedenfalls ganz und gar nicht auf: Am Dienstag lag der Marktanteil bei gerade mal 0,9 Prozent. Aus diesem Grund macht RTL II nun kurzen Prozess und nimmt "Family Stories" mit sofortiger Wirkung wieder aus dem Programm.

Stattdessen laufen am Donnerstag ab 14:00 Uhr nun zwei Folgen der Dokusoap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben". Am Freitag ist auf diesem Sendeplatz eine Folge der Abenteuershow "Konny Goes Wild" zu sehen. Auch in der kommenden Woche schraubt RTL II notgedrungen am Programm und sendet gegen 14:00 Uhr aufgewärmte Doppelfolgen der Kuppelshow "Traumfrau gesucht".

Zudem kommt es im Programmablauf am Samstag zu weiteren Veränderungen: Anders als zunächst geplant, geht die Friseur-Doku "Einfach hairlich" nun schon um 12:20 Uhr auf Sendung, gefolgt von vier Wiederholungen von "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos". Um 18:15 Uhr wird kurzfristig "Armes Deutschland" ins Programm genommen.

