RTL macht News-Spezial über globalen Klimastreik

Wenn es nach der "Fridays for Future"-Bewegung geht, sollen am Freitag nicht nur Schüler und Studenten für den Klimaschutz demonstrieren. RTL wird anlässlich dessen sein Programm ändern und ein Special senden.



19.09.2019 - 19:56 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2019 - 19:56 Uhr

RTL wird am morgigen Freitag erneut kurzfristig ein News-Special ins Programm nehmen, zwischen 17 und 17:30 Uhr heißt es "RTL Aktuell Spezial - Kampf ums Klima". Anlass ist der weltweite Klimastreik, zu dem die "Fridays for Future"-Bewegung aufgerufen hat. Außerdem hat das Klimakabinett der Bundesregierung eine Sitzung, in der es um das anstehende Klimapaket gehen soll.

Moderiert wird das News-Special von Charlotte Maihoff. Geplant sind Live-Schalten zu diversen Demos sowie nach New York, wo Klimaaktivistin Greta Thunberg aktuell am United Nations Summit teilnimmt. Natürlich geht es auch um das Klimapaket, das hierzulande demnächst beschlossen werden soll. Per Live-Schalte ins Hauptstadtstudio Berlin wird Lothar Keller, politischer Chefkorrespondent der Mediengruppe RTL, die Ereignisse des Tages kommentieren und einordnen.

Aus Quotensicht kann um 17 Uhr jedenfalls nicht viel schief gehen, das News-Special ersetzt auf diesem Sendeplatz die neue Crimenovela "Herz über Kopf", die seit Ende August bei RTL zu sehen ist. Mit im Schnitt gerade einmal rund 6,5 Prozent läuft es derzeit aber alles andere als gut. Zumindest aus Quotensicht liegt die Latte für das Klima-Newsspecial also nicht sehr hoch.

RTL hat in der jüngeren Vergangenheit öfters sein Programm kurzfristig für News-Specials geändert, dabei ging es unter anderem um den Tod von Niki Lauda, die Rekordhitze im Sommer sowie die Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei testete man auch verschiedene Sendeplätze. "Wenn es ein aktuelles Thema gibt, über das Deutschland spricht, dann sollte die Debatte bei RTL stattfinden", erklärte RTL-Chef Jörg Graf zuletzt im Interview mit DWDL.de.

