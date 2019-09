RTL II setzt Sozialreportage "Hartes Deutschland" fort

© RTL II

Im Oktober zeigt RTL II neue Folgen seiner von Spiegel TV produzierten Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt". In der Staffel befasst sich der Sender diesmal mit den Problemen in den Elendsvierteln von Kiel, Frankfurt und Leipzig.



20.09.2019 - 11:06 Uhr von Alexander Krei 20.09.2019 - 11:06 Uhr

RTL II setzt weiter auf Sozialreportagen und hat für den Herbst eine neue Staffel von "Hartes Deutschland - Leben am Brennpunkt" angekündigt. Die neuen Folgen werden ab dem 10. Oktober jeweils donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Im Fokus stehen diesmal Armut und Abhängigkeit in Kiel-Gaarden, Frankfurt und Leipzig.

Über Monate hinweg begleitet Spiegel TV Menschen, die unbeachtet mit Armut, Elend und Drogenproblemen zu kämpfen haben. Dabei will das Format den Alltag der Suchtkranken zeigen und Einblicke in die Rauschgiftfahndung der Polizei gewähren. Zudem kommen Sozialarbeiter und ehrenamtliche Helfer zu Wort.

In der Vergangenheit hatte "Hartes Deutschland" stets gute Quoten erzielt. Die Pilotfolge verzeichnete vor einem Jahr mehr als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die in diesem Jahr ausgestrahlten Folgen kamen immerhin noch auf mehr als neun Prozent und bewegten sich damit deutlich über dem Senderschnitt von RTL II.

