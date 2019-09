History: Übernatürliche Themenwoche mit William Shatner

© History

Zum Jahresende beschäftigt sich History eine Woche lang mit den mysteriösesten Fällen der Menschheit. Gibt es Aliens? Oder ein Leben nach dem Tod? Fragen wie diese werden im Pay-TV-Programm wahrscheinlich nicht geklärt, aber immerhin erläutert.



20.09.2019 - 14:36 Uhr von Kevin Hennings 20.09.2019 - 14:36 Uhr

Von Samstag, den 16. November bis Freitag, den 22. November heißt es: "Mystery auf History". Im Rahmen einer Themenwoche will der Pay-TV-Sender viele deutsche TV-Premieren von Doku-Reihen wie "The UnXplained with William Shatner" bis hin zur zwölften Staffel von "Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene" ausstrahlen. Das übernatürliche Programm möchte Fragen wie "Gibt es ein Leben nach dem Tod?" oder "Sind Reisen zu bestimmten Orten besonders gefährlich, da dort vermeintlich viele Menschen ums Leben kamen?" näher beleuchten.

In "The UnXplained mit William Shatner" stehen dem 88-jährigen Schauspieler Wissenschaftler, Historiker und Ingenieure zur Seite, die vor allem die Faktenlage und die Frage berücksichtigen, wie das vermeintlich Unerklärliche geschehen konnte. Weiterer Executive Producer des Formats ist Kevin Burns, der mit "Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene" und "Oak Island – Fluch und Legende" zwei weitere History-Serien realisierte. "The UnXplained mit William Shatner" wurde von Prometheus Entertainment produziert. Neben Shatner fungieren seitens der Produktionsfirma Kevin Burns und auf Seiten von History Susan Leventhal als Executive Producer.

Ebenfalls Teil der Themenwoche wird "Unidentified – Die wahren X-Akten" sein. Hier legen ehemalige Regierungsbeamte neue Informationen offen, mit dem Ziel, die US-Regierung für potenzielle Bedrohungen für die nationale Sicherheit durch UFOs zu sensibilisieren. Als Executive Producer der Doku-Serie fungiert Tom DeLonge. Der ehemalige Musiker (Blink-182) ist Mitgründer und Präsident der "To The Stars Academy of Arts & Science", einem Unternehmen, das sich unter anderem mit der Erforschung von extraterrestrischem Leben beschäftigt.

Zusammen mit Christopher Mellon, dem ehemaligen stellvertretenden US-amerikanischen Verteidigungsminister für Geheimdienste und später für Sicherheits- und Informationseinsätze, widmet er sich bis dato geheimen Aufnahmen von Begegnungen mit unidentifizierten Flugobjekten oder unerklärlichen Sichtungen. Die Reihe untersucht mitunter das geheime UFO-Programm der USA "AATIP", über das sogar die New York Times 2017 berichtet hatte. Erst kürzlich erklärte die US-Navy ein in der Doku zu sehenes Video zu Sichtungen unbekannter Flugobjekte für echt.

Anbei die Sendetermine in der Übersicht:

12. Staffel von "Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene"

Deutsche TV-Premiere ab 19.11.2019 immer dienstags um 20.15 Uhr (insgesamt 14 Episoden)

"Unidentified – Die wahren X-Akten"

Deutsche TV-Premiere ab 19.11.2019 immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen (insgesamt sechs Episoden)

Deutsche TV-Premiere ab 19.11.2019 immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen (insgesamt sechs Episoden)

Deutsche TV-Premiere ab 19.11.2019 immer dienstags ab 22.30 Uhr (insgesamt acht Episoden)

Deutsche TV-Premiere ab 19.11.2019 immer dienstags ab 22.30 Uhr (insgesamt acht Episoden)

Deutsche TV-Premiere der zweistündigen Doku am Mittwoch, 20.11.2019, um 20.15 Uhr

Deutsche TV-Premiere der zweistündigen Doku am Mittwoch, 20.11.2019, um 20.15 Uhr

Deutsche TV-Premiere der zweistündigen Doku am Donnerstag, 21.11.2019, um 20.15 Uhr

Deutsche TV-Premiere der zweistündigen Doku am Donnerstag, 21.11.2019, um 20.15 Uhr

Samstag und Sonntag, 16./17.11.2019, jeweils ab 16 Uhr (insgesamt 19 Episoden)

Samstag und Sonntag, 16./17.11.2019, jeweils ab 16 Uhr (insgesamt 19 Episoden)

Montag bis Freitag, 18.-22.11.2019, von 16.00 bis 18.30 Uhr (insgesamt zwölf Episoden)

Montag bis Freitag, 18.-22.11.2019, von 16.00 bis 18.30 Uhr (insgesamt zwölf Episoden)

Montag bis Freitag, 18.-22.11.2019, um 23.15 Uhr (insgesamt fünf Episoden)

