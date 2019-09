Neue Vorsitzende des NDR-Verwaltungsrats gewählt

© NDR/Thomas Pritschet

Der NDR-Verwaltungsrat hat eine neue Vorsitzende. Regina Möller führt künftig das Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Senders. Zur Stellvertreterin wurde die ehemalige Finanzministerin Mecklenburg-Vorpommerns gewählt.



20.09.2019 - 15:01 Uhr von Alexander Krei 20.09.2019 - 15:01 Uhr

Regina Möller wird ab dem 1. Oktober neue Vorsitzende des NDR-Verwaltungsrats. Das Aufsichtsgremium, dessen zwölf Mitglieder aus den vier Staatsvertragsländern des NDR kommen, wählte die Betriebswirtin am Freitag in Hamburg in dieses Amt. Zur Stellvertreterin wurde die ehemalige Finanzministerin von Mecklenburg-Vorpommern Sigrid Keler gewählt.

"Der Norddeutsche Rundfunk hat als öffentlich-rechtlicher Sender den besonders wichtigen Auftrag, eine unabhängige, qualitativ hochwertige Berichterstattung zu garantieren. Er steht als Synonym für den Qualitätsjournalismus", sagte sie. "Diesem Auftrag im Zuge der Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel gerecht zu werden, wenn zugleich der finanzielle Handlungsspielraum enger wird, ist eine anspruchsvolle Aufgabe."

Die gebürtige Hamburgerin löst Ulf Birch ab. NDR-Intendant Lutz Marmor dankte ihm und seiner Stellvertreterin Karola Schneider für ihr Engagement in den zurückliegenden 15 Monaten.

