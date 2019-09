RTL-II-Show "Wild im Wald" verliert ihren Sendeplatz

© RTL II

Nach nur einer Folge macht RTL II kurzen Prozess und verschiebt den Show-Neustart "Wild im Wald" mit Sonja Zietlow auf einen anderen Sendeplatz. Schon ab der kommenden Woche ist das Format deutlich später zu sehen.



20.09.2019 - 21:41 Uhr von Alexander Krei 20.09.2019 - 21:41 Uhr

Nachdem "The Masked Singer" im Sommer zum großen Show-Hit bei ProSieben avancierte, setzt auch RTL II seit dieser Woche auf ein Masken-Format. Anders als "The Masked Singer" tat sich "Wild im Wald" mit Moderatorin Sonja Zietlow jedoch beim Publikum schwer: Mit weniger als einer halben Million Zuschauern und gerade mal 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verpatzte die Show am Montagabend den Auftakt.

Ein weiteres Mal wird "Wild im Wald" daher nicht auf dem prominenten Sendeplatz um 21:15 Uhr im Anschluss "Love Island" zu sehen sein. Stattdessen erhält die Produktion von Banijay Productions Germany mit sofortiger Wirkung einen neuen Slot: Die zweite Ausgabe läuft am kommenden Mittwoch um 23:15 Uhr, eine Woche später folgen zu dieser Zeit die restlichen beiden Folgen im Doppelpack.

Den Montags-Sendeplatz übernehmen stattdessen vorerst Wiederholungen der Doku-Reihe "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez". Im Zuge der Programmänderung muss auch "Reality Alarm!" weichen. Mit im Schnitt 3,9 Prozent Marktanteil tat sich das Format ähnlich schwer wie "Wild im Wald".

