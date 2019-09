Amazon arbeitet an neuer Comedyserie "Die Beischläfer"

© Amazon

Der bayerische Komiker und Schauspieler Harry G wird die Hauptrolle in einer neuen Amazon-Serie namens "Die Beischläfer" übernehmen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Noch befindet sich das Projekt aber in einem frühen Stadium.



22.09.2019 - 17:45 Uhr von Alexander Krei 22.09.2019 - 17:45 Uhr

Im kommenden Jahr wird Prime Video bekanntlich die letzte Staffel von "Pastewka" ausstrahlen, doch schon jetzt arbeitet der Amazon-Streamingdienst offenbar an einer neuen Serie, die mit Humor punkten will. Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge soll eine Serie mit dem bayerischen Komiker und Schauspieler Harry G produziert werden.

Der Arbeitstitel der Serie lautet "Die Beischläfer". Doch viel mehr als die Personalie und der Titel sind bislang nicht bekannt - noch steckt sich das Projekt offenbar in einem sehr frühen Stadium. Laut "BamS" befindet sich Amazon aktuell auf der Suche nach einer weiblichen Hauptdarstellerin. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte ein Sprecher des Unternehmens den Bericht zunächst nicht bestätigen.

Harry G war in der Vergangenheit unter anderem beim Radiosender Antenne Bayern mit einer eigenen Comedy-Reihe zu hören und spielte in diversen Fernsehproduktionen mit, darunter "Dahoam is dahoam" und "Die Rosenheim-Cops". Aktuell ist er in "Leberkäsjunkie" zu sehen.

