"Gefragt - gejagt"-Jäger raten bei "Wer weiß denn sowas?"

Wenn die neue "Wer weiß denn sowas?"-Staffel in der kommenden Woche startet, kommt es wenige Tage später zu einer Premiere. Erstmals werden zwei "Gefragt - gejagt"-Jäger an der Quizshow teilnehmen.



23.09.2019 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 23.09.2019 - 09:35 Uhr

Mit "Wer weiß denn sowas?" und "Gefragt - gejagt" hat Das Erste zwei sehr erfolgreiche Quizshows am Vorabend etabliert. Die Sendung mit Alexander Bommes kommt mit der laufenden Staffel auf mehr als 2,30 Millionen Zuschauer und rund 14,9 Prozent - damit liegt "Gefragt - gejagt" auf Rekordkurs. In dieser Woche steht aber das Staffelfinale an, in der kommenden Woche übernimmt "Wer weiß denn sowas?" den Sendeplatz um 18 Uhr.

Die neue Staffel der Quizshow mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton hält für die Zuschauer aber auch eine ganz besondere Folge bereit. Am 4. Oktober sind mit Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik erstmals zwei "Gefragt - gejagt"-Jäger zu Gast in der Quizshow. Es ist das erste Mal in der Geschichte der beiden Quizshows, dass Jäger bei Kai Pflaume Platz nehmen. Der Sender nennt es das "Schlauberger-Giganten-Duell".

Den Auftakt machen aber andere Promis. Zum Staffelstart am 30. September begrüßt Pflaume Nora Tschirner und Dietmar Bär in der Sendung. Darüber hinaus sind auch die beiden "Let’s Dance"- Stars Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova, Bestsellerautorin Ildiko von Kürthy und Schauspielerin Maria Furtwängler angekündigt. Insgesamt wird man 150 neue Folgen der von UFA Show & Factual produzierten Quizshow ausstrahlen. Das sind etwas mehr Ausgaben als in der vorherigen Staffel, als es die 140 Folgen auf durchschnittlich etwa 3,37 Millionen Zuschauer brachten. Mit einem Marktanteil in Höhe von 17,4 Prozent lag "Wer weiß denn sowas?" weit über dem Senderschnitt des Ersten. Besser lief es für die Show übrigens noch nie. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die letzte Staffel mit mehr als neun Prozent richtig gut.

