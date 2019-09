Mirja Boes moderiert neue Familien-Gameshow bei Vox

© TVNow/Guido Engels

Vox hat die Produktion einer neuen Familien-Gameshow angekündigt, die von Mirja Boes moderiert werden soll. In "Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?" treten Familien gegeneinander an, die Reaktionen und Gefühle ihrer Kinder einschätzen müssen.



23.09.2019 - 13:02 Uhr von Timo Niemeier 23.09.2019 - 13:02 Uhr

Mirja Boes wird künftig öfters bei Vox zu sehen sein. Die Jurorin von "Grill den Henssler" moderiert bald auch noch die nun vom Sender angekündigte Familien-Spielshow "Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?". Pro Ausgabe empfängt Boes zwei Familien, die in sehr persönlichen Fragerunden gegeneinander antreten. Dabei geht es für die Eltern darum herauszufinden, wie die Kinder fühlen, reagieren oder was sie wissen.

Die beiden Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren antworten dabei laut Senderangaben stets "herrlich ehrlich". Unterstützt werden die Familien jeweils von einem Promi-Paten, der das Kind im Vorfeld kennengelernt hat und in der Show zusätzliches Geld für die Familie erspielen kann. Welche Familie den kindlichen Kosmos am Ende am besten kennt, kann bis zu 10.000 Euro gewinnen.

Produziert wird die Familienshow von Brainpool TV. Der Ticketverkauf für die Aufzeichnung von sechs Ausgaben der Sendung ist bereits gestartet, wann es die Show auf die Bildschirme schafft, ist derzeit aber noch unklar.

Teilen