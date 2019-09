Constantin Medien verschwindet von der Börse

© DWDL.de

Es ist zuletzt nur noch eine Formsache gewesen, nun hat die Frankfurter Wertpapierbörse dem Widerruf der Zulassung der Aktien der Constantin Medien AG zugestimmt. Die Aktien des Unternehmens werden damit nur noch wenige Tage an der Börse handelbar sein.



23.09.2019 - 18:05 Uhr von Timo Niemeier 23.09.2019 - 18:05 Uhr

Die Constantin Medien AG verschwindet in wenigen Tagen von der Börse. Die Aktien des Unternehmens werden nur noch bis zum kommenden Donnerstag, den 26. September, handelbar sein. Zuvor hatte der Medienkonzern einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der eigenen Aktien gestellt, dieser Antrag ist am Montag von der Frankfurter Wertpapierbörse angenommen worden.

Der Widerruf wird mit einer Frist von drei Börsentagen nach Veröffentlichung des Widerrufs wirksam. Die Aktien der Constantin Medien AG können also noch bis Donnerstag gehandelt werden, dann ist Schluss. Der Hauptanteilseigner von Constantin, die Highlight-Gruppe rund um Bernhard Burgener, hatte bereits vor mehr als zwei Monaten angekündigt, das Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen. Dadurch will man unter anderem auch Kosten einsparen.

Highlight stellt Constantin derzeit völlig neu auf, so hatte man zuletzt auch eine Umbenennung des Unternehmens in Sport 1 Medien AG beschlossen, diese wird zum Jahreswechsel wirksam. Anfang des kommenden Jahres wird die Vermarktungstochter Sport 1 Media außerdem in Sport 1 integriert (DWDL.de berichtete).

