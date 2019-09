Sixx schickt seinen "Welpentrainer" später auf Sendung

© Sixx

Der Frauensender Sixx schickt seine Sendung "Der Welpentrainer" demnächst in eine zweite Staffel. Diese ist erneut sonntags zu sehen, der Sender verschiebt das Format aber vom Nachmittags- in das Vorabendprogramm.



24.09.2019 - 15:25 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2019 - 15:25 Uhr

Sixx hat die zweite Staffel seiner Coaching-Sendung "Der Welpentrainer" in Aussicht gestellt. Die neuen Folgen des Formats sollen ab dem 10. November immer sonntags um 19:20 Uhr zu sehen sein. Das kommt einer Beförderung gleich: Die erste Staffel der Sendung war zwischen März und Mai dieses Jahres noch sonntags ab 17:25 Uhr zu sehen. Mit im Schnitt rund 1,5 Prozent Marktanteil schlug sich "Welpentrainer" André Vogt recht gut, daher nun der etwas bessere Sendeplatz.

Inhaltlich gibt es dagegen keine Veränderungen am Format. Vogt bereitet die jungen Hunde in seiner Welpen-Kita auf den Alltag mit ihren Besitzern vor. Gleichzeitig hilft er auch den Menschen, damit sie die Hunde von Anfang an verstehen und sie zu wohlerzogenen Familienmitgliedern machen können. Die zweite Staffel umfasst sieben Folgen. Produzent ist Docma TV.

