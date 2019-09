Amazon bindet Emmy-Abräumerin Waller-Bridge an sich

© Television Academy

Gleich sechs Emmys räumte "Fleabag" in diesem Jahr ab und machte Phoebe Waller-Bridge zum Star der diesjährigen Verleihung. Nun hat sich Amazon die Dienste des Multitalents mit einem Overall-Deal exklusiv gesichert.



25.09.2019 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2019 - 10:30 Uhr

"Fleabag" wurde bei den diesjährigen Primetime Emmy Awards nicht nur als beste Comedy-Serie ausgezeichnet, Phoebe Waller-Bridge erhielt auch noch persönlich Emmys als beste Hauptdarstellerin und Autorin der Serie, dazu kamen weitere Emmys für Casting, Schnitt und Regie. Phoebe Waller-Bridge avancierte damit zum Star des Abends bei den Emmys, zumal auch die von ihr initiierte Serie "Killing Eve" der Hauptdarstellerin Jodie Comer noch einen Emmy bescherte. Man darf also davon ausgehen, dass Phoebe Waller-Bridge, die derzeit auch noch als Autorin am nächsten James-Bond-Film arbeitet, zu den aktuell begehrtesten Kreativen auf dem Markt gehörte.

Amazon konnte sich ihre Dienste nun für die nächsten Jahre exklusiv mit einem Overall-Deal sichern, den "Variety" auf etwa 20 Millionen US-Dollar pro Jahr taxiert. Im Rahmen dessen wird sie exklusiv für Amazon Studios Fernseh-Inahlte kreieren und produzieren. "Ich bin unglaublich froh darüber, meine Zusammenarbeit mit Amazon fortzusetzen. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Fleabag war die Grundlage für eine kreative Partnerschaft, aus der Träume entstehen. Es fühlt sich wirklich wie zu Hause an. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", sagt sie selbst.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Phoebe in den Amazon Studios fortzusetzen! Sie ist klug, brillant, großzügig und eine Virtuosin an vielen Fronten, darunter Schreiben, Schauspiel und Produktion – wie auch ihr großer Erfolg bei den Emmy Awards diese Woche deutlich gemacht hat", so Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "'Fleabag' war ein Geschenk für unsere Prime Video-Kunden und wir freuen uns auf das, was als nächstes von diesem brillanten Geist kommt, um unser weltweites Publikum zu begeistern und zu unterhalten."

Was es allerdings nicht geben wird, ist eine Fortsetzung von "Fleabag". "Fleabag" hatte einst 2013 als One-Woman-Show auf dem Edinburgh Fringe Festival debütiert und war 2016 dann bei der BBC als TV-Serie adaptiert worden. Schon mit einer zweiten Staffel ließ sich Phoebe Waller-Bridge dann viel Zeit, ehe es in diesem Jahr in Koproduktion von BBC und Amazon Studios zu einer Fortsetzung kam. Trotz der sechs Emmys in diesem Jahr will sie keine weitere Staffel drehen. "It feels like a beautiful way to say goodbye", beantwortete sie am Abend der Emmy-Verleihung die Frage, ob sie es sich nun doch noch einmal mit einer Fortsetzung überlegen würde. Noch außerhalb des Amazon-Deals setzt sie derzeit als Executive-Producerin den romantischen Comedy-Thriller "Run" von eOne für HBO um.

Teilen