RTL kündigt Jubiläumsshow für die Kelly Family an

1994 feierte die Kelly Family mit dem Album "Over the Hump" ihren Durchbruch, 25 Jahre später gibt's dazu nicht nur eine abendfüllende Doku bei Vox, RTL feiert das Jubiläum überdies noch mit einer großen Show.



25.09.2019 - 11:03 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2019 - 11:03 Uhr

Die "Kelly Family" als Musikgruppe gibt es schon deutlich länger als 25 Jahre - mit dem Album "Over the Hump", das unter anderem den Hit "An Angel" enthielt, gelang ihr aber endgültig der große Durchbruch. Anlässlich des Jubiläums bringt die Kelly Family in diesem Jahr nicht nur ein neues Album namens "25 Years Later" heraus, sondern dreht auch noch eine große Promotion-Runde durchs Fernsehen. Schon am 5. Oktober etwa wird bei Vox die große Doku "Die Kelly Family - 25 Jahre 'Over the Hump'" zu sehen sein. Und verwirrenderweise unter dem gleichen Arbeitstitel arbeitet man zudem bei RTL an einer Show.

Moderiert wird die RTL-Show von Oliver Geissen. In der Sendung will man auf die Bandkarriere und Familiengeschichte zurückblicken, zudem wird die Kelly Family natürlich selbst auftreten und neben Songs aus ihrem neuen Album auch nochmal ihre größten Hits zum Besten geben. Aufgezeichnet wir die Show, die von i&u produziert wird, am 28. Oktober, die Ausstrahlung ist dann noch in diesem Herbst vorgesehen.

Angelo Kelly: "Endlich können wir es verraten, wir haben in den letzten Monaten an einem neuen Album gearbeitet. Es heißt ‘25 Years Later‘ und es ist ein Jubiläumsalbum. Mit diesem Album feiern wir das Jahr 1994, wir feiern ‘Over The Hump‘ und wir feiern vor allem die letzten 25 Jahre mit euch. Es sind ganz viele, tolle neue Songs drauf und es erscheint am 25. Oktober."

