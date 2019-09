"Cobra 11": Atalay bekommt erstmals eine Partnerin

© TVNow / Ruprecht Stempell

RTL hat große Veränderungen für seinen Action-Klassiker "Alarm für Cobra 11", der in den letzten Jahren deutlich an Zuspruch verloren hatte, angekündigt. Eine davon: An der Seite von Erdoğan Atalay wird erstmals kein Mann, sondern eine Frau ermitteln



23 Jahre ist "Alarm für Cobra 11" inzwischen auf Sendung - und in den letzten Jahren hat die Serie deutliche Abnutzungserscheinungen gezeigt. Mit zuletzt im Schnitt weniger als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hielt sich "Cobra 11" nur noch knapp über dem Senderschnit, Tendenz fallend. Daher hat RTL seinem Dauerbrenner eine Art Neustart verordnet. Im Vorfeld der aktuell laufenden Herbst-Staffel kündigte RTL an, dass an deren Ende "nichts mehr so sein wird, wie es vorher war".

Dass mit Daniel Roesner einer der beiden Hauptdarsteller die Serie verlässt, war schon länger klar - und ist bei "Cobra 11" nichts ungewöhnliches. Roesner war bereits der achte Partner an der Seite von Erdoğan Atalay alias Kommissar Semir Gerkhan. Neu ist aber, dass es zum ersten Mal eine Frau sein wird, die in der neuen Staffel mit ihm gemeinsam ermitteln wird. Diese Aufgabe übernimmt Pia Stutzenstein, wie zuerst RTL.de berichtete. "Wir haben viele Jahre das 'Buddy-Team' erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin", kommentiert Atalay.

"'Cobra 11' kenne ich seit meiner Kindheit, die Serie ist eine Institution bei RTL. Umso mehr freue ich mich, Teil davon zu werden – und dass ich als erste Frau an Erdoğans Seite spiele, übertrifft nochmal alles. Endlich kann ich zeigen, dass auch Frauen in Deutschland Action können", freut sich Pia Stutzenstein, für die in dieser Woche die Dreharbeiten begonnen haben. Erstmals zu sehen sein wird sie in ihrer neuen Rolle dann im kommenden Jahr.

Philipp Steffens, Bereichsleiter Fiction bei RTL: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer Partnerin an Erdoğan Atalays Seite eine ganze neue Ära bei 'Alarm für Cobra 11' einläuten. Und wir sind sehr stolz, mit Pia Stutzenstein eine Darstellerin gefunden zu haben, die sich in den vielen Castingrunden mit ihrer Schauspielkunst, großer Selbstverständlichkeit für ihre Rolle und einem hervorragenden Gespür für Timing durchsetzen konnte. Wir werden dadurch 'Cobra 11' neu erfinden. Dieser Mut zur Weiterentwicklung und die Freude an Herausforderungen waren und sind wichtige Bausteine für den langjährigen Erfolg der Serie." Produziert wird "Alarm für Cobra 11" von Action Concept.

