Sat.1 verschiebt "DQFDJPKZMH" nach schlechten Quoten

Weil "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" mit Faisal Kawusi nicht so recht überzeugen konnte, reagiert Sat.1 nun. Die Show wird auf den späten Sonntagabend verschoben, freitags holt man "Mord mit Ansage" früher als geplant zurück.



25.09.2019 - 16:58 Uhr von Timo Niemeier

Mit 8,8 und 6,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Sat.1-Show "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" in ihren ersten beiden Wochen nur bedingt erfolgreich unterwegs gewesen. Dass der Sender nun aber schon reagiert und das Format auf einen anderen Sendeplatz verschiebt, überrascht dann doch. Die Sendung mit Faisal Kawusi ist künftig nicht mehr am Freitagabend, sondern sonntags ab 23:35 Uhr zu sehen.





"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" läuft damit im Anschluss an "The Voice of Germany" und die "Martina Hill Show". Dort liefen bislang schon die Wiederholungen des Formats, künftig werden hier also die verbliebenen neuen Folgen zu sehen sein. Freitags ab 22:30 Uhr setzt Sat.1 ab dieser Woche lieber auf die Improshow "Mord mit Ansage", die damit zwei Wochen früher zurückkehrt als ursprünglich geplant. Eigentlich war das Comeback der Sendung für den 11. Oktober angekündigt.

