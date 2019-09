Johannes B. Kerners Magenta-Talk startet im Oktober

© Telekom

Ganz so schnell wie von der "Bild" spekuliert ist die Deutsche Telekom beim neuen Talkformat mit Johannes B. Kerner nicht, die erste Ausgabe seiner "Bestbesetzung" geht aber bereits im Oktober auf Sendung. Danach geht’s in loser Reihenfolge weiter.



25.09.2019 - 17:33 Uhr von Timo Niemeier 25.09.2019 - 17:33 Uhr

Die Deutsche Telekom hat angekündigt, dass die erste Ausgabe des neuen Talkformats mit Johannes B. Kerner ab dem 10. Oktober in der Megathek von MagentaTV zu sehen sein wird. Das Unternehmen hatte die Produktion mit dem Titel "Bestbesetzung" erst vor einigen Tagen erstmals angekündigt (DWDL.de berichtete). Die "Bild", die zuerst über die Sendung berichtete, spekulierte sogar über einen Start im September. Daraus wird zwar nichts - dennoch liegt auch der Start im Oktober recht nah an der ersten Ankündigung.

In "Bestbesetzung", produziert von Streamwork Produktion, trifft Kerner Persönlichkeiten aus der ganzen Welt. Ein festes Produktionsstudio gibt es nicht, stattdessen reist die Bühne um die Welt. Kerner trifft seine Gäste dort, wo die es wollen. Im Idealfall können die Gesprächspartner mit dem jeweiligen Ort individuelle Eindrücke und Erlebnisse verbinden. Zum Auftakt trifft Kerner auf Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der gerade erst vom Fußballverband FIFA als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Johannes B. Kerner feiert mit dem Format gewissermaßen ein Talkshow-Comeback. Seine nach ihm benannte Talksendung präsentierte er bis 2009 im ZDF, danach lief bis 2011 noch "Kerner" in Sat.1. Weitere Ausgaben von "Bestbesetzung" will die Telekom in loser Reihenfolge produzieren und zum Abruf bereitstellen.

Teilen