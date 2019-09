"Quiz mit Biss" verschwindet Mitte Oktober vom Bildschirm

© kabel eins / Benedikt Müller

Das "Quiz mit Biss" holt bei Kabel Eins nur schlechte Quoten. Wenn man Mitte Oktober alle Folgen gezeigt hat, übernimmt dann auch wieder "Achtung Kontrolle" den Sendeplatz um 18:55 Uhr. Mit einer Rückkehr der Quizshow ist eher nicht zu rechnen.



26.09.2019 - 12:25 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2019 - 12:25 Uhr

30 Ausgaben vom "Quiz mit Biss" hat Kabel Eins bei Burda Studios Pictures in Auftrag gegeben. Und wäre das Format ein Erfolg gewesen, hätte man auch kurzfristig mehr Folgen herstellen können. Doch es kam anders: Von den 18 bislang ausgestrahlten Ausgaben erreichte nur eine einzige mehr als fünf Prozent Marktanteil, im Schnitt kommt die Sendung bislang im Schnitt auf 3,7 Prozent.

Trotz der katastrophalen Zahlen will Kabel Eins an der Ausstrahlung aller Folgen festhalten, am 11. Oktober wird aber die letzte Ausgabe der Quizshow am Vorabend zu sehen sein. Am 14. Oktober übernimmt dann wieder "Achtung Kontrolle" den Sendeplatz um 18:55 Uhr. Das Format war zuletzt zwar auch kein Überflieger mehr, lief aber immerhin spürbar besser als das "Quiz mit Biss". Das wird, vorausgesetzt die Quoten ziehen nicht doch noch überraschend an, wohl keine Fortsetzung finden.

Marktanteils-Trend: Quiz mit Biss



