Sixx setzt Telenovela "Total Dreamer" im Oktober fort

Im Mai hatte Sixx die Ausstrahlung der Telenovela "Total Dreamer" trotz guter Quoten unterbrochen, nun können sich Fans des Formats auf neue Folgen einstellen. Mitte Oktober geht’s auf dem etablierten Sendeplatz zweiter.



26.09.2019 - 13:56 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2019 - 13:56 Uhr

Sixx hat die Ausstrahlung neuer Folgen der brasilianischen Telenovela "Total Dreamer - Träume werden wahr" angekündigt. 65 frische Episoden will man ab dem 14. Oktober immer werktags zwischen 16:25 und 17:25 Uhr ausstrahlen. "Total Dreamer" nimmt damit den Sendeplatz von "Ghost Whisperer" ein, die Doppelfolgen der US-Serie rücken entsprechend nach vorn.

Zwischen Februar und Mai dieses Jahres hatte Sixx schon einmal Folgen von "Total Dreamer" auf dem Sendeplatz um 16:25 Uhr ausgestrahlt und war damit sehr erfolgreich. Die Serie lag im Schnitt deutlich über den Normalwerten des Senders und kam in der Spitze auf mehr als drei Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und darum geht’s in der Telenovela: Eliza lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern bei ihrem Stiefvater, bis sie sich gezwungen sieht, ihr Zuhause zu verlassen. In Rio de Janeiro will sie ihr altes Leben hinter sich lassen und neu anfangen. Außerdem sucht sie nach ihrem leiblichen Vater, der die Familie verlassen hat. In Rio landet Eliza auf der Straße, bis sie auf Unternehmer Arthur trifft, der ihr eine Model-Karriere in Aussicht stellt. Doch schon bald wird Eliza klar, dass sie für ihren Traum kämpfen muss.

