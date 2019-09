"Goldene Kamera Digital Award": Von Rezo bis Frank Elstner

© Funke

27.09.2019

"Es war eine großartige Show. Sie hat einmal mehr unter Beweis gestellt, wie lebendig die Marke 'Goldene Kamera' gerade auch in digitalen Zeiten ist", jubelte Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke-Mediengruppe, die den althergebrachten Fernsehpreis "Goldene Kamera" - zumindest in der bisherigen Form - allerdings im kommenden Jahr angesichts des schwindenden Zuschauerinteresses zu Grabe tragen wird. Das spielte am Donnerstagabend in Berlin beim Ableger "Goldene Kamera Digital Award", den man gemeinsam mit YouTube vergibt, aber keine Rolle. Zu sehen war die Verleihung wie im vergangenen Jahr als Livestream bei YouTube, nachdem die Premiere einst noch bei ZDFneo lief.

Unter den Preisträgern findet sich in diesem Jahr unter anderem Frank Elstner, der unter Beweis stellte, dass man auch mit 77 Jahren noch nicht zu alt ist für eine Auszeichnung als "Bester Newcomer". Er erhielt den Preis für seine Talkshow "Wetten, das war's?", die er unabhängig von einem Sender im Frühjahr bei YouTube an den Start brachte. Darin traf er bislang Jan Böhmermann, Herbert Grönemeyer, Helene Fischer und Giovanni di Lorenz zu einem unaufgeregten Gespräch.

Einen "Special Award" der Jury gab's in diesem Jahr für Rezo, der mit seinem "Zerstörung der CDU"-video "über Nacht zum Polit-Influencer und zum Gesicht einer neuen Generation" wurde, so die Jury. In der Kategorie "Best of Information" ging der Preis an das Funk-Reporter-Format "STRG_F", bei "Best of Education & Coaching" entschied sich die Jury für "Sally's Welt" mit den Koch- und Back-Tipps. In der Kategorie "Best of Comedy & Entertainment" setzte sich Joseph DeChangeman durch, der u.a.Selbstexperimente wie "Eine Woche ohne Uhr" oder "7 Tage nicht sprechen" durchführt. Als "Best Brand-Channel" wurde die "eBay Kleinanzeigen-WG" ausgewählt. Domtendo aus der Kategorie "Let's Play & Gaming" und Wincent Weiss als bester Music-Act komplettieren das Preisträger-Feld. Sie standen schon im Vorfeld als Preisträger fest.

