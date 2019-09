Sixx zeigt am Weltbrustkrebstag einen Podcast im Fernsehen

© Sixx

Am Weltbrustkrebstag in der nächsten Woche kommt es zu einer Premiere: Sixx wird dann erstmals einen Podcast zeigen. Laut Senderangaben ist es überhaupt der erste Podcast im deutschen TV.



27.09.2019 - 10:29 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2019 - 10:29 Uhr

Der Frauensender Sixx hat für den Weltbrustkrebstag am 1. Oktober eine ganz besondere Aktion angekündigt: Ab 22:20 Uhr wird man zum ersten Mal in der Sendergeschichte einen Podcast ausstrahlen. In "2 Frauen, 2 Brüste" sprechen Paulina Ellerbrock und Alexandra von Korff über ihr Leben nach der Schock-Diagnose "Brustkrebs". Laut Senderangaben ist es überhaupt der erste Podcast, der im deutschen Fernsehen gezeigt wird.

Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Art von Krebs. Sixx-Senderchefin Wiebke Schodder sagt: "Wir machen auch in diesem Jahr voller Überzeugung Programm zum Weltbrustkrebstag, um bei unseren Zuschauerinnen ein noch größeres Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu wecken. Ich bin selbst begeisterte Hörerin des Podcasts von Paulina und Alexandra, denn ihre Stärke, ihr Lebensmut und die inspirierende Haltung der beiden beeindrucken mich jedes Mal aufs Neue. Ich freue mich sehr, dass wir diese tollen Frauen jetzt nicht mehr nur hören, sondern auch sehen können!"

Teilen