"From Dusk Till Dawn"-Serie bald wieder bei Nitro

Die Serienadaption "From Dusk Till Dawn", die auf dem gleichnamigen Film von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino beruht, feierte 2014 ihre Weltpremiere. Nachdem sie 2017 ihren Weg ins Free-TV fand, geht's nun in die zweite Runde.



27.09.2019 - 10:50 Uhr von Kevin Hennings 27.09.2019 - 10:50 Uhr

Auch in der zweiten Staffel wird geschnetzelt: Ab Dienstag, den 29. Oktober, ist "From Dusk Till Dawn" um 22:25 Uhr zurück bei Nitro. An jenem Abend und am Folgetag um 22 Uhr werden jeweils fünf Folgen hintereinander im Free-TV ausgestrahlt. Die Serie beruht auf Robert Rodriguez und Quentin Tarantinos gleichnamigen Film, der 1996 in die Kinos kam und das Splatter-Genre zur damaligen Zeit mitdefinierte. Dementsprechend wollten sich die Macher in der ersten Staffel nicht allzu weit vom Original entfernen und haben vor allem eine Art Remake geschaffen.

Die Folgen der zweiten Staffel knüpfen drei Monate nach den Vorfällen im Titty Twister Club an: Während Richie Gecko (Zane Holtz) und Santánico Pandemonium (Eiza González) versuchen den Schlangenkult zu zerschlagen und dabei von dem grausamen Regulator (Danny Trejo) verfolgt werden, schlägt sich Seth mit Kate in Mexiko mit kleinen Überfällen durch. Kates Bruder Scott (Brandon Soo Hoo), der während des Kampfes gegen die Schlangendämonen selbst in einen Dämon verwandelt wurde, trifft in seiner Gefangenschaft auf einen alten Bekannten, Carlos (Wilmer Valderrama). Ranger Gonzales (Jesse Garcia), der mit den Ereignissen nur schwer zurechtkommt, will den Schlangenkult auf seine Weise ein für alle Mal zerschlagen.

Robert Rodriquez hat seine Finger nach dem erfolgreichen Film auch in der Serie im Spiel: "Die erste Staffel von 'From Dusk Till Dawn' hat den Originalfilm neu interpretiert, damit wir unsere Geschichte und Charaktere für die kommenden Staffeln erweitern können. Ich freue mich, dass die Fans in der zweiten Staffel diesen völlig neuen Handlungsbogen erleben, in dem sie mehr über das Dusk-Universum und ihre Lieblingscharaktere in dieser dunklen, gefährlichen, kriminellen Welt mit einem übernatürlichen Hintergrund erfahren können."



