RTL II holt "Geissens" und "Reimanns" im Doppel zurück

Mitte Oktober bringt RTL II sowohl "Die Geissens" als auch "Die Reimanns" mit neuen Ausgaben auf die Bildschirme zurück. Die beiden Familien ersetzen am Montagabend "Love Island".



27.09.2019 - 11:03 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2019 - 11:03 Uhr

RTL II hat Nachschub seiner beiden Personality-Dokus "Die Geissens" und "Die Reimanns" angekündigt. Ab dem 14. Oktober kehren beide Sendungen mit neuen Folgen zurück. Die Millionärsfamilie schickt der Sender dabei wie gehabt um 20:15 Uhr auf Sendung, die "Reimanns" folgen eine Stunde später. Die "Geissens" verschlägt es in ihrer mittlerweile 18. Staffel nach Abu Dhabi. Produziert wird das Format von Geiss TV.

Während die Millionärsfamilie also die Emirate unsicher machen, zieht es die "Reimanns" nach Neuseeland. Drei Wochen lang wollen sie in einem Wohnmobil durch das Land reisen. Auf der Reise lernen sie nicht nur Land und Leute kennen, sie müssen auch das XXL-Wohnmobil testen. Hinter dem Format steht Constantin Entertainment. "Die Geissens" und "Die Reimanns" ersetzen am Montagabend bei RTL II übrigens "Love Island", das am 7. Oktober zur besten Sendezeit mit einem großen Finale endet.

