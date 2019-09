Kein Platz für Veggie-Fans: History zeigt Fleischer-Contest

© History/Maggie Shannon

History holt die in den USA in diesem Jahr bereits gelaufene Wettkampf-Show "The Butcher" nach Deutschland. Ab Anfang Dezember zeigt man die erste Staffel, in der vier professionelle Fleischer in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.



Vegetarier sollten das Programm von History ab Anfang Dezember lieber meiden, vor allem wenn es um den Donnerstagabend geht. Ab dem 5. Dezember zeigt der Sender nämlich regelmäßig um 21:45 Uhr die neue Contest-Show "The Butcher - Wettkampf der Fleischer". Vier professionelle Fleischer treten darin in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, der Sieger erhält schließlich 10.000 US-Dollar.

Das Format wurde 2019 von Railsplitter Pictures für History produziert. Als Executive Producer zeichnet Jim Pasquarella verantwortlich. Am 22. Mai 2019 startete die Erstausstrahlung der Reihe in den USA, nun holt man das Format auch nach Deutschland. Insgesamt sechs Folgen umfasst die erste Staffel von "The Butcher".

In jeder Folge müssen die vier vermeintlich besten Fleischer Amerikas ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Wettbewerber müssen dabei zuallererst ein komplettes Tier in eine größtmögliche Anzahl an verkaufsfertigen Fleischstücken zerlegen. Wer am Ende die meisten Stücke vorweisen kann, zieht in die nächste Runde ein. In Runde zwei müssen die verbliebenen Fleischer ihr Können beim Schätzen beweisen, indem sie verschiedene Fleischteile auf das Gramm genau portionieren. In der dritten Runde müssen auch ungewöhnliche Tiere wie Pythons, Nutrias, Strauße, Leguane und Alligatoren zerlegt werden.

Bewertet wird die Arbeit von den Juroren Michael Sullivan, Roxanne Spruance und Dave Budworth, die als Fleischer-Ausbilder, Profi-Köchin und Metzger schon lange in ihrem Beruf arbeiten und damit Experten sind. Moderiert wird die Sendung von dem Schauspieler Colby Donaldson.

