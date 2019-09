Mai wird Kulturchefin, Bratzler Infochef des SWR

© SWR/BR/Julia Müller/Alexander Kluge

Der Rundfunkrat hat die Vorschläge des neuen SWR-Intendanten Kai Gniffke abgesegnet. Anke Mai wird ab 1. Februar die Programmdirektion Kultur leiten, bereits zum 1. Dezember wird Clemens Bratzler Programmdirektor Information.



Keine Überraschung gab's bei der Rundfunkratssitzung des SWR: Das Gremium hat die Personalvorschläge von SWR-Intendant Kai Gniffke für die Neubesetzung der Programmdirektionen Information und Kultur abgesegnet, die notwendig wurde, weil Christoph Hauser und Gerold Hug ihren jeweils vorzeitigen Wechsel in den Ruhenstand angekündigt hatten.

Die Leitung der Programmdirektion Kultur übernimmt nun zum 1. Februar 2020 Anke Mai, die derzeit noch den trimedialen Programmbereich Kultur beim BR leitet. Sie verantwortet in neuer Position dann das Hörfunkprogramm SWR3, die jungen Formate DasDing und funk sowie den Bereich SWR Online. Zudem gehören SWR2 und die multimedialen Bereiche Literatur, Musik, Wissen und Bildung zur Direktion. Außerdem ist sie zuständig für die Klangkörper und Festivals des SWR.

Kai Gniffke: "Der SWR und die gesamte ARD stehen auch in Zukunft vor der großen Herausforderung, allen Menschen etwas anzubieten - den Jüngeren, die sich überwiegend auf Plattformen und Apps bewegen, wie den Nutzerinnen und Nutzern, die weiterhin klassische lineare Programme nutzen. Dafür werden wir uns noch weiter verändern müssen. Anke Mai kommt aus einem Haus, das auch Veränderungsprozesse dieser Art bereits erfolgreich umgesetzt hat. Mit Ihren herausragenden Fähigkeiten als Journalistin wie als Medienmanagerin hat sie zu deren Gelingen beigetragen. Ihr erfolgsorientierter wie wertschätzender Führungsstil und ihr analytischer Blick auf den SWR von außen sind wesentliche Qualitäten, um den SWR gemeinschaftlich und erfolgreich in die digitale Zukunft zu begleiten."

Clemens Bratzler übernimmt zum 1. Dezember die Leitung der Programmdirektion Information. Bratzler leitet seit Juli 2017 die Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg leitet ist dort auch stellvertretender Landessenderdirektor. Zur multimedialen Programmdirektion Information gehören auch die Bereiche Sport, Film, Service und Unterhaltung.

Kai Gniffke: "Der SWR hat als Teil der ARD den Anspruch, eine starke Rolle zu spielen - gleichermaßen in Hörfunk, Fernsehen und insbesondere im Internet. Clemens Bratzler ist der perfekte Programmdirektor, um das Programm des SWR so weiterzuentwickeln, dass wir noch mehr Menschen für uns begeistern können. Er hat in seinen vergangenen Stationen oft genug bewiesen, dass er es schafft, neben programmlichen Highlights und neuen Formaten auch seine Mitarbeitenden mitzunehmen. Er ist ein kluger Journalist und eine überaus kommunikative Führungskraft im SWR, der immer den Blick auf die anstehenden Aufgaben richtet und nicht beim vergangenen Erfolg verharrt. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit ihm in der Geschäftsleitung und bin gespannt auf die neuen Impulse, die er in seiner Direktion setzen wird."

