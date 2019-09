Römer vs. Kelten: Sky Original "Britannia" mit zweiter Staffel

© Sky

Das opulente Historien-Drama "Britannia" wird schon bald in die zweite Runde gehen. Einmal mehr steht der Kampf zwischen Römern und Kelten im Vordergrund, der im Jahr 45 nach Christus stattfindet.



27.09.2019 - 13:59 Uhr von Kevin Hennings 27.09.2019 - 13:59 Uhr

Sky Atlantic HD hat einen Starttermin für die zweite Staffel der britischen Produktion "Britannia" gefunden. So werden die neun frischen Episoden ab Donnerstag, den 7. November, im wöchentlichen Rhythmus um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wie gewohnt können diejenigen, die die lineare Ausstrahlung verpassen, auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zurückgreifen. Auch die erste Staffel der von Amazon Prime ko-produzierten Serie steht auf Abruf zur Verfügung.

Die zweite Staffel von "Britannia" setzt im Jahr 45 nach Christus an: Die Provinz Britannia bereitet sich auf den Besuch von Kaiser Claudius vor. General Aulus (David Morrissey, "The Walking Dead") eröffnet den keltischen Stammeshäuptlingen, dass sie in Zukunft Steuern zahlen müssen und ihren Göttern römische Namen geben sollen. Amena (Annabel Scholey, "Walking on Sunshine"), die neue Königin der Cantii von römischen Gnaden, zieht durchs Land, um für Aulus neue Bündnispartner zu gewinnen.

Wer Widerstand leistet, wird brutal ermordet. Unterdessen schöpfen die Druiden neue Hoffnung. Nach fünf langen Monaten Wartezeit hat Veran (Mackenzie Crook, "Fluch der Karibik") eine Antwort von den Göttern erhalten: Die Druiden werden in den Krieg ziehen. Und das junge Mädchen Cait (Eleanor Worthington-Cox, "Maleficent") scheint die neue Erlöserin zu sein und wird von Divis (Nikolaj Lie Kaasl, "Follow the Money") in alle Geheimnisse der Natur eingeweiht. Neben den Showrunnern Jez Butterworth, Tom Butterworth und James Richardson agiert Rob Savage als ausführender Produzent.

Dass die Veröffentlichung der zweiten Staffel von "Britannia" noch in diesem Jahr stattfindet, wurde bereits im Juli angeteasert, als Sky seinen Serien-Fahrplan für die nächsten zwei Jahre offenbarte. Noch ausstehend ist das Release-Datum der vierten Staffel "Gomorrha" sowie das der zweiten Staffel von "Tin Star".

