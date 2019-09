"FAZ" und "Stern" erhöhen schon bald ihre Preise

© FAZ

Sowohl die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") als auch das Nachrichtenmagazin "Stern" erhöhen bald ihre Preise. Die Tageszeitung kommt ab November außerdem in einem neuen Layout daher und will moderner werden.



27.09.2019 - 16:15 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2019 - 16:15 Uhr

Die "FAZ" wird im November 70 Jahre alt und verpasst sich daher einen neuen Markenauftritt. Den Claim hat man schon in "Freiheit beginnt im Kopf" geändert, künftig soll die Zeitung aber auch in einem neuen Layout erscheinen. Das wurde von Geschäftsführer Thomas Lindner nun auf einem Kongress der Zeitung in Frankfurt angekündigt. Die "FAZ" soll künftig moderner und luftiger als bislang daherkommen.

Doch die Leser der "FAZ" dürfen sich nicht nur auf ein neues Erscheinungsbild einstellen, sie müssen künftig auch mehr Geld auf den Tisch legen, um die Zeitung zu lesen. Ab dem 1. Oktober beträgt der Copypreis drei Euro statt wie bislang 2,90 Euro. Auch die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" verteuert sich um zehn Cent auf dann 4,50 Euro. Und auch das Nachrichtenmagazin erhöht ab der nächsten Woche seine Preise: Künftig kostet das Magazin 4,90 Euro, das ist ein Anstieg von 20 Cent. Zuerst über die neuen Preise berichtet hatte "Clap".

