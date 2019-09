Netflix macht deutsche Adaption der Backshow "Nailed it!"

© Netflix

Das Format war diesen Sommer die Überraschung unter den Emmy-Nominierungen, jetzt lässt Netflix in Deutschland eine lokale Adaption seiner schrägen Backshow "Nailed it!" produzieren. Es ist auch ein Testballon für weitere Lokalisierungen.



30.09.2019 - 00:16 Uhr von Thomas Lückerath 30.09.2019 - 00:16 Uhr

Am 17. Januar 2020 startet "Wer kann, der kann" bei Netflix. Hinter dem Titel versteckt sich die deutsche Adaption der im Englischen als "Nailed it!" bekannten Backshow von Netflix, deren Nominierung für die 71. Primetime Emmy Awards für Aufsehen sorgte. Eigentlich war mit einer Nominierung für "The Masked Singer" gerechnet worden, doch die kleine Netflix-Sendung stahl die Show, auch wenn am Ende "RuPaul's DragRace" den Emmy als beste Competition-Show mit nach Hause nehmen konnte. In der Sendung probieren Hobby-Bäcker ihr Glück im Nachbacken außergewöhnlicher Torten - meist eher schlecht als recht.

Produziert wird die erste Staffel von "Wer kann, der kann" mit zunächst sechs Folgen von der Kölner Produktionsfirma UFA Show&Factual, wie Netflix-Managerin Bela Bajaria im DWDL.de-Interview verrät. Sie ist seit diesem Frühjahr verantwortlich für alle nicht-englischsprachigen Originals bei Netflix, verantwortete zuvor den Aufbau des Non-Scripted-Bereichs für den Streamingdienst. "Die US-Version hat mit ihrem Humor und der Nahbarkeit der überforderten Kandidatinnen und Kandidaten in Deutschland schon viele Fans gefunden. Und jetzt kommt 'Nailed it!' nach Deutschland", erklärt Bajaria.Moderatorin der deutschen Adaption wird Angelina Kirsch (Foto). Die 31-Jährige modelt seit mehreren Jahren und war von 2016 bis 2018 drei Staffeln lang Jurymitglied der RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel". Im Frühjahr 2017 tanzte sie bei "Let's dance" (RTL). Fun Fact: Mit dem Titel "Wer kann, der kann" rebrandet Netflix seine Back-Show fürs deutsche Publikum. Bislang wurde das US-Original deutschen Netflix-Kunden unter dem Namen "Das Gelbe vom Ei" angeboten. Vor Deutschland bekommen bereits Ende Oktober Spanien und Frankreich eigene Versionen der Sendung. Das mexikanische "Nailed it" ist bereits verfügbar.Diese neue Strategie von Netflix, international erprobte Formatideen in einzelnen Märkten zu lokalisieren, ist ein spannendes Experiment, das die Branche auch bei der kommenden MIPCOM beschäftigen wird. Netflix kann inhouse umsetzen, wozu Formatideen anderer Medienhäuser zunächst einmal Land für Land Käufer finden müssen. Andererseits kann das Netflix-Publikum so direkt wie sonst selten Original und Adaption miteinander vergleichen. Der Druck auf den lokalen Fassungen ist also groß. Ob das deutsche "Wer kann, der kann" mit Angelina Kirsch die Erwartungen erfüllen kann, wird man ab dem 17. Januar 2020 wissen.

