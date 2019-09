UHD: Pearl.TV gibt auf, QVC startet zweiten Sender

© imago images / Panthermedia

Während man sich beim Teleshopping-Sender Pearl.TV enttäuscht mit der Entwicklung von UHD zeigt und seinen entsprechenden Kanal via Astra nun abschaltet, geht die Konkurrenz genau den anderen Weg. QVC startet einen zweiten UHD-Sender.



Entgegengesetzter könnten die Strategien der beiden Teleshopping-Sender Pearl.TV und QVC nicht sein. Beide Kanäle haben am Montag News in Sachen ihrer UHD/4K-Sender verbreitet. Pearl.TV wird seinen UHD-Sendebetrieb via Astra zum 30. September einstellen, im Jahr 2015 war mein einer der ersten Sender überhaupt, der einen ultra-hochauflösenden Kanal auf die Bildschirme brachte.

Michael Sichler, Geschäftsführer der Pearl.TV-Betreibergesellschaft EnStyle, sagt, das Projekt sei auf vier Jahre Laufzeit angelegt gewesen. Gleichzeitig zeigt er sich von der UHD-Entwicklung in den vergangenen Jahren enttäuscht. "Die Zahl der Haushalte, die Ultra-HD empfangen, hat sich leider in den letzten vier Jahren nicht wie erwartet entwickelt. Bei den TV-Neugeräten dominieren zwar schon länger 4K- Modelle die Verkaufsstatistiken, jedoch spielt der UHD-Empfang für die meisten Fernsehzuschauer noch immer keine Rolle." Das führt Sichler auf die aus seiner Sicht "zögerliche Haltung" der Öffentlich-Rechtlichen und großen privaten TV-Sender zurück, auch würde in den Kabelnetzen entsprechende Bandbreite fehlen.

Nicht betroffen vom UHD-Aus sind die HD- und SD-Versionen von Pearl.TV. In ultra-hochauflösender Qualität können die Zuschauer den Sender zudem auch weiterhin über den Livestream und die Smart-TV-App des Senders empfangen.

QVC fährt dagegen eine gänzlich andere Strategie und hat nun einen zweiten UHD-Sender angekündigt, den man über Astra ausstrahlen wird. Ab dem 1. Oktober wird QVC2 über Astra 19,2 Grad Ost zu sehen sein. Man habe über die Verbreitung eine "langfristige Vereinbarung" getroffen, heißt es vom Satelliten-Betreiber. Judith Haker, Director Platform Development & Distribution bei QVC Deutschland, sagt: "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Kunden das bestmögliche Shoppingerlebnis zu bieten. UHD ist die Zukunft, weshalb wir uns freuen, unseren Zuschauern bereits ab Oktober einen weiteren unserer Sender in ultra-hochauflösender Qualität bieten zu können."

