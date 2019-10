Stefan Raue: "Transparenz heißt mehr als Fehlerkultur"

© MDR/Marco Prosch

In der "FAZ" spricht sich Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue für mehr Transparenz aus, die über die Fehlerkultur hinausgeht. Zudem macht er sich für einen anderen Umgang mit der AfD stark. Man solle die Partei nicht ständig zum Bezugspunkt machen.



01.10.2019 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 01.10.2019 - 09:10 Uhr

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue hat sich in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dafür ausgesprochen, mit verstärktem Erklären für Transparenz zu sorgen. "Trans­pa­renz heißt mehr als Feh­ler­kul­tur", sagte Raue. "Wir müs­sen zu un­se­ren Feh­lern ste­hen, wir müs­sen auch er­klä­ren, wie sie zu­stan­de kom­men. Aber Trans­pa­renz geht noch wei­ter. Wir müs­sen er­klä­ren, war­um wir et­was tun, war­um wir mit der ei­nen Per­son ge­spro­chen ha­ben und mit der an­de­ren nicht, dass wir die­sen nicht er­reicht ha­ben oder je­ner nicht mit uns spre­chen woll­te. Wir ha­ben lan­ge ge­glaubt, uns nicht er­klä­ren zu müs­sen. Wir müs­sen aus un­se­rem Turm raus und er­klä­ren, was wir war­um tun."





Zur Glaubwürdigkeit soll das Duzen der Hörerinnen und Hörer in den Podcasts beitragen. "Wir du­zen die Hö­rer auch, nicht weil wir sie an­kum­peln wol­len, son­dern weil die Men­schen ger­ne di­rekt und per­sön­lich an­ge­spro­chen wer­den", so der Deutschlandradio-Intendant. "Es ist schon viel ge­won­nen, wenn man al­les nicht mehr so ge­schnie­gelt macht. Denn das ist Re­lo­ti­us – aber das ist, mit Ab­stri­chen, Hör­funk und Fern­se­hen auch. Wir ha­ben schon ganz schön po­liert. Nicht aus Täu­schungs­grün­den, son­dern weil es wie ein pu­lit­zer­preis­ver­däch­ti­ges Pro­dukt aus­se­hen soll. Hö­re­rin­nen und Hö­rer, Zu­schaue­rin­nen und Zu­schau­er kön­nen mit Un­eben­hei­ten viel bes­ser um­ge­hen, wenn wir sie er­klä­ren."

Mit Blick auf den Umgang mit der AfD spricht sich Stefan Raue für eine andere Herangehensweise aus. "Wir sind auf merk­wür­di­ge Wei­se zu fi­xiert auf das, was die AfD sagt und macht. In vie­len Ge­sprächs­for­ma­ten wur­den Run­den zu­sam­men­ge­stellt, in de­nen ei­ner die Op­po­si­ti­on stellt, und das war dann die AfD. Wenn ich al­le po­li­ti­schen und kul­tu­rel­len Be­zü­ge im­mer in Rich­tung AfD wen­de, be­kommt die­se Par­tei ein Vo­lu­men – nicht Sub­stanz, Vo­lu­men –, das ihr nicht zu­steht", so Raue in der "FAZ". "Wir soll­ten die AfD nicht stän­dig zum Be­zugs­punkt al­ler un­se­rer po­li­ti­schen Dis­kus­sio­nen ma­chen."

Dass das alte Radio auf absehbare Zeit abgelöst wird, glaubt Raue derweil nicht. "Es hat sei­ne Be­rech­ti­gung in vie­len Si­tua­tio­nen, es ist ein an­spruchs­vol­les Be­gleit­me­di­um. Den­ken Sie nur ans Au­to­fah­ren. Wir sind ein mo­bi­les Volk. Wir wer­den im Au­to auf ab­seh­ba­re Zeit nicht fern­se­hen, wir hö­ren Ra­dio und nut­zen – hof­fent­lich auf er­laub­te Wei­se – Smart­pho­nes. Als All­tags­me­di­um ist das Ra­dio un­schlag­bar." Die Radionutzung sei jedoch eine Generationsfrage. "Die Me­di­en­nut­zung von Men­schen un­ter und über fünf­und­drei­ßig Jah­ren un­ter­schei­det sich fun­da­men­tal", betonte Raue und zeigte sich doch zufrieden, schließlich sei die Nutzung der drei Deutschlandradio-Programme zuletzt gestiegen.

