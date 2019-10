"Egal ist keine Meinung": Neue Imagekampagne von n-tv

© MG RTL D

n-tv hat zum Start in den Oktober eine Imagekampagne gestartet, in deren Mittelpunkt der Claim "Egal ist keine Meinung" steht. Senderchefin Tanit Koch verweist auf zunehmend aggressiv geführte Diskussionen innerhalb der Gesellschaft.



01.10.2019 - 11:06 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 11:06 Uhr

Der Nachrichtensender n-tv hat zum 1. Oktober eine neue Imagekampagne an den Start gebracht. In TV-Spots, Printanzeigen und Digitalmaßnahmen will man seine Position als "verlässlicher Informationsanbieter" unterstreichen. Man liefere seinen Zuschauern Hintergründe und Orientierung, damit sich diese auch zu polarisierenden Themen ein eigenes Bild machen könnten, heißt es vom Sender.

Die Motive der Kampagne greifen aktuelle Themen wie Umweltverschmutzung, Migration, Wohnraummangel oder den Brexit auf. Im Mittelpunkt steht der Claim "Egal ist keine Meinung". Senderchefin Tanit Koch sagt: "Die Bürger unseres Landes sind mit zunehmend aggressiven Diskussionen konfrontiert, aus denen sich manche zurückziehen. Wir möchten es unseren Zuschauern und Usern ermöglichen, sich auch zu komplizierten Sachverhalten eine fundierte Meinung zu bilden, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Wer mitreden will, braucht vertrauenswürdige Informationen."

Cornelia Dienstbach, Leitung Marketing n-tv & Corporate Brand, ergänzt: "Durch das Zusammenspiel von bildstarken Visuals und dem Wort ‚Egal‘ schaffen wir Aufmerksamkeit für die Themen, die Deutschland beschäftigen und alles andere als egal sind. Wir möchten den Rezipienten zum Nachdenken anregen, ohne dabei belehren zu wollen. Denn Meinungslosigkeit sollte keine Option sein." Entwickelt und realisiert wurde die Kampagne inhouse in Zusammenarbeit mit der Agentur Havas, Düsseldorf.

Egal ist keine Meinung / n-tv (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Teilen