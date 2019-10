Sky-Horrorserie "Hausen" befindet sich im Dreh

© Sky/Lago Film GmbH/Reiner Bajo

Die Dreharbeiten zur neuen Sky-Horrorserie "Hausen" haben begonnen, noch bis Ende des Jahres sollen die Folgen entstehen. Bereits bekannt war, dass Charly Hübner eine der Hauptrollen in der Serie übernehmen wird.



01.10.2019 von Timo Niemeier

Sky hat den Drehbeginn seiner neuen Horrorserie "Hausen" kommuniziert, in Berlin und Mitteldeutschland entsteht nun noch bis Ende des Jahres die erste Staffel. Hinter der Serie stehen die beiden Head-Autoren Till Kleinert und Anna Stoeva, Marco Mehlitz ist Produzent. Executive Producer seitens Sky ist Quirin Schmidt. Als Regisseur fungiert Thomas Stuber. Als Produktionsfirma steht Lago Film hinter der Serie.

Als Hauptdarsteller sind Charly Hübner ("Vorsicht vor Leuten"), Tristan Göbel ("Tschick"), Alexander Scheer ("Gundermann"), Lilith Stangenberg ("Wild"), Daniel Sträßer ("Charité") und Constanze Becker ("Same Same But Different") zu sehen. Gefördert wird "Hausen" unter anderem von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) dem Medienboard Berlin Brandenburg (MBB) und den German Motion Picture Fund (GMPF). Produziert wird die Serie nach grünen Drehstandards. Quirin Schmidt, Executive Producer Sky, sagt über die Serie: "Wir freuen uns sehr, mit 'Hausen' nun in Produktion zu gehen. Mit einem hochkarätigen Cast, einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollen Crew wird unter Thomas Stubers Leitung die besondere 'Hausen'-Welt lebendig. Schon jetzt sind wir beeindruckt von der visuellen und erzählerischen Kraft der ersten Bilder. Unsere Zuschauer dürfen sich auf eine Welt freuen, die sie so noch nie gesehen haben, die sie anrühren, unterhalten und natürlich kräftig gruseln wird." Inhaltlich beschreibt Sky die Serie so: Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während der Vater versucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, realisiert Juri nach und nach, dass unbemerkt von den Bewohnern noch etwas anderes in den dunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das in die marode Bausubstanz eingedrungen ist - und das über Jahrzehnte den gesamten Block in einen Organismus verwandelt hat, der schleichend die Seelen der Menschen verdaut. Um es zu bekämpfen, muss Juri die feindselige Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen - auch wenn er sich dafür gegen das stoische Regime seines Vaters auflehnen muss, dessen Geist bereits ganz unter dem zerstörerischen Bann des Wesens steht. Marco Mehlitz, Produzent Lago Film: "Ein Hochhaus kontrolliert die Gefühle seiner Bewohner - und wir kreieren hier am Set eine Szenerie, die uns gleichzeitig vertraut erscheint, aber auch sehr beklemmend ist, verstört, und uns bedrohlich nahekommt. Thomas Stuber und der Kameramann Peter Matjasko fangen diese Welt mit starken Bildern ein und unsere Darsteller erfüllen die Welt mit Herz und lassen dieses beständig zum Rasen bringen. Wir freuen uns, dass Sky den Mut hat, gemeinsam mit uns eine so konsequent erzählte Genre-Serie zum deutschen, aber auch internationalen Publikum zu bringen."

