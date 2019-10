ARD will "Brennpunkt" in Gebärdensprache anbieten

© ARD

Bei künftigen "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten soll es zusätzlich zur Live-Untertitelung auch eine Übersetzung in Gebärdensprache geben. Das hat der NDR jetzt angekündigt. Der Sender will damit einen besseren Zugang zu den Nachrichten ermöglichen.



01.10.2019 - 16:01 Uhr von Alexander Krei 01.10.2019 - 16:01 Uhr

Der ARD-"Brennpunkt" soll künftig auch in Gebärdensprache angeboten werden. Die Ausstrahlung soll im Internet als Livestream sowie via HbbTV erfolgen. Für die Realisierung dieses Unterfangen zeichnet der NDR verantwortlich. Voraussetzung ist ein HbbTV-fähriges Empfangsgerät, das mit dem Internet verbunden ist. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathek on demand abrufbar.

"Die Gebärdensprache beim 'Brennpunkt' bietet Menschen mit beeinträchtigtem Hörvermögen einen besseren Zugang zu den wichtigsten Nachrichten", sagte NDR-Intendant Lutz Marmor. "Ich freue mich über diesen weiteren bedeutsamen Schritt zu einem barrierefreien Rundfunk. Dafür herzlichen Dank an alle Beteiligten - auch an Phoenix, den WDR und die WDR mediagroup digital für die Unterstützung."

Der neue Gebärdensprachen-Service soll zusätzlich zur schon bestehenden Live-Untertitelung der "Brennpunkt"-Sendungen angeboten werden.

