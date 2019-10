Bayerischer Rundfunk setzt seine Serie "Servus Baby" fort

© BR/lüthje schneider hörl Film / Jennifer Bräuer

Die mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnete Serie "Servus Baby" des BR wird fortgesetzt. Noch bis Mitte Oktober entstehen vier neue Folgen, die es im kommenden Jahr zu sehen geben wird.



01.10.2019 - 16:02 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 16:02 Uhr

Der BR setzt seine Serie "Servus Baby" mit einer zweiten Staffel fort, das hat der Sender nun bestätigt. Die Dreharbeiten zu den insgesamt vier neuen Folgen haben auch bereits begonnen, noch bis Mitte Oktober entstehen diese in München und Umgebung. Die zweite Staffel wird dann im im kommenden Jahr im BR ausgestrahlt.

Beschrieben hatte der BR die Serie, die zuletzt auch mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, als "Sex and the City" - nur eben in München statt in New York. Und auch in den neuen Folgen bleibt Lou (Josephine Ehlert) die Spezialistin für emotionale Achterbahnfahrten, sie wird nun gleichzeitig von zwei Männern begehrt und muss eine Entscheidung fällen. Mel (Genija Rykova) ist damit beschäftigt, den Sand aus ihrem eigenen Beziehungsgetriebe zu entfernen. Eve (Teresa Rizos) dagegen schmiedet konkrete Hochzeits- und Vermehrungspläne, hat die Rechnung aber ohne eine erschütternde Information gemacht. Tati (Xenia Tiling) stellt sich erfolgreich dem Muttersein, kommt unversehens ihrem Traum einer Großfamilie näher und wird auf eine harte Probe gestellt.

Die Drehbücher zu den neuen Folgen haben erneut Felix Hellmann und Natalie Spinell geschrieben, letztere agiert auch als Regisseurin. Produziert wird die Serie von PSSST! Film, Produzenten sind Maren Lüthje und Florian Schneider.

