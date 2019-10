Jan Koeppen steigt bei Walt Disney weiter auf

© DWDL © Fox International Channels

Jan Koeppen, der seit der Fox-Übernahme durch Disney bereits für den Medienkonzern arbeitet, steigt weiter auf. Er verantwortet künftig das gesamte Disney-Geschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten.



01.10.2019 - 19:49 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 19:49 Uhr

Die Walt Disney Company befördert Jan Koeppen. Schon bislang arbeitete er beim Konzern als President of Television and Direct-to-Consumer, Europe & Africa, künftig wird sein Aufgabenbereich aber noch deutlich ausgebaut. So firmiert Koeppen ab dem 11. November als President, The Walt Disney Company Europe, Middle East and Africa (EMEA). Er folgt in dieser Rolle auf Rebecca Campbell, die kürzlich zur Chefin von Disneyland Resort und der Disney Parks gemacht wurde.

In seiner neuen Funktion wird Koeppen für die Bereiche Direct-to-Consumer, Sender, Vertrieb und Kinofilme von Disney sowie für alle anderen Bereiche in der gesamten EMEA-Region (außer Disneyland Paris) verantwortlich sein und eng mit dem Konsumgüter-Team zusammenarbeiten. Er beaufsichtigt künftig ein großes Team in 25 Ländern.

Koeppen wird künftig an Kevin Mayer, Chairman von Disney’s Direct-to-Consumer & International Segment, berichten. Mayer sagt: "Jan ist ein führender Manager, der im vergangenen Jahr einen positiven Einfluss auf unser EMEA-Mediengeschäft hatte. Seine Leidenschaft und sein tiefes Verständnis des EMEA-Marktes werden es ihm ermöglichen, unser Wachstum weiter voranzutreiben, wenn wir versuchen, Disney+ im kommenden Jahr in der gesamten Region einzuführen."

Es ist ein steiler Aufstieg, den Koeppen bei Disney hinlegt. Er ist erst seit Anfang dieses Jahres im Unternehmen. Damals übernahm der Medienkonzern 21st Century Fox. Bei der Fox Networks Group war Koeppen Präsident für den Bereich Europa und Afrika. Er selbst sagt zu seiner schnellen Beförderung: "Ich fühle mich geehrt, diese Position zu übernehmen. (...) Es sind aufregende Zeiten für Unterhaltungsunternehmen in EMEA, und ich denke, dass unsere außergewöhnlich starken Teams, Marken, geistigen Eigentumsrechte, Technologien und unser kreativer Ansatz uns besser als alle anderen in die Lage versetzen, die sich bietenden Chancen zu nutzen. In diesem Sinne freue ich mich darauf, auf dem Erfolg aufzubauen, den das Unternehmen unter Rebecca hatte."

