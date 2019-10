Gay-Kuppelshow "Prince Charming" startet noch im Oktober

© TVNOW / Arya Shirazi

TVNOW holt wie angekündigt die schwule Datingshow "Prince Charming" nach Deutschland. Jetzt steht auch der genaue Ausstrahlungstermin fest: Los geht die Kuppelei noch Ende Oktober. Dann werden 20 Singles um "Prince Charming" buhlen.



02.10.2019 - 11:23 Uhr von Alexander Krei 02.10.2019 - 11:23 Uhr

TVNOW hat einen Sendetermin für seine Datingshow "Prince Charming", die gewissermaßen die schwule "Bachelore"-Variante darstellt. Ursprünglich für den November angekündigt, startet die von Seapoint produzierte Show schon ab dem 30. Oktober. Jeweils mittwochs geht eine neue Folge online. Darin kämpfen 20 Single-Männer an der Küste Griechenlands um das Herz von "Prinz Charming" - einem 28-Jährigen Account Manager.

"Es wäre extrem cool, wenn tatsächlich am Ende der Eine vor mir stehen würde", sagt Nicolas Puschmann, der in diese Rolle schlüpfen wird. In unterschiedlichen Dates bekommt er die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit kennenzulernen. Rosen gibt's nicht, dafür Krawatten: Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.

Insgesamt acht Folgen werden in Griechenland gedreht, in der neunten Folge treffen sich schließlich alle Männer zum gemeinsamen Talk in Deutschland wieder.

Teilen