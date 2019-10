ProSieben verwandelt sich Ende Oktober in Springfield

© FOX

In den Vereinigten Staaten sind "Die Simpsons" vor Kurzem in die 31. Staffel gestartet. Hierzulande startet bald erst einmal der 30. Durchlauf. Anlässlich dessen widmet sich ProSieben Ende Oktober der gelben Kultfamilie und zeigt einen langen Serien-Marathon.



07.10.2019 - 11:32 Uhr von Kevin Hennings 07.10.2019 - 11:32 Uhr

Wer sich darüber ärgert, dass er im linearen Fernsehen schon länger nichts mehr gebinged hat, wird in wenigen Wochen von ProSieben an die Hand genommen: Am Montag, den 28. Oktober, färbt sich der Sender gelb, dann wird man nämlich 31 der besten Episoden aus den vergangenen 30 Staffeln zeigen. Damit zelebriert der Privatsender knapp 15 Stunden lang die Serie, die sich zuletzt zwar immer schwerer tat und auch mit Erstausstrahlungen nicht immer überzeugen konnte, die aber schon längst nicht mehr aus dem Programm wegzudenken ist.

Aus jeder bisher veröffentlichten Staffel wird die vermeintlich beste Episode herausgezogen. Los geht es mit der zwölften Folge aus der ersten Staffel, in der Krusty als "Clown mit der Biedermaske" beschuldigt wird, einen Supermarkt überfallen zu haben. Erstmalig ausgestrahlt wurde sie 1991. Als Highlight des "Simpson"-Tag startet ProSieben um 21:15 Uhr die 30. Staffel, hier zeigt man ausnahmsweise gleich zwei Folgen am Stück.

Unterbrochen wird der "Simpsons"-Marathon an dem besagten Montag von "taff", "Newstime" und "Galileo" am späten Nachmittag bzw. Vorabend. Und auch zu Beginn der Primetime sind wie gewohnt eine neue Folge "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" zu sehen.

Der "Simpsons"-Marathon am Montag, den 28. Oktober:

05:00 Uhr – Staffel 1, Episode 12: "Der Clown mit der Biedermaske"

05:20 Uhr – Staffel 2, Episode 11: "Die 24-Stunden-Frist"

05:40 Uhr – Staffel 3, Episode 10: "Das Erfolgsrezept"

06:05 Uhr – Staffel 4, Episode 17: "Prinzessin von Zahnstein"

06:30 Uhr – Staffel 5, Episode 02: "Am Kap der Angst"

07:00 Uhr – Staffel 6, Episode 09: "Die Babysitterin und das Biest"

07:30 Uhr – Staffel 7, Episode 08: "Der behinderte Homer"

07:55 Uhr – Staffel 8, Episode 09: "Homers merkwürdiger Chili-Trip"

08:25 Uhr – Staffel 9, Episode 01: "Homer und New York"

08:50 Uhr – Staffel 10, Episode 09: "Der unerschrockene Leibwächter"

09:20 Uhr – Staffel 11, Episode 14: "Ned Flanders: Wieder allein"

09:50 Uhr – Staffel 12, Episode 18: "Trilogie derselben Geschichte"

10:15 Uhr – Staffel 13, Episode 18: "Der rasende Wüterich"

10:45 Uhr – Staffel 14, Episode 22: "Moe Baby Blues"

11:10 Uhr – Staffel 15, Episode 12: "Milhouse lebt hier nicht mehr"

11:35 Uhr – Staffel 16, Episode 20: "Schau heimwärts, Flanders"

12:00 Uhr – Staffel 17, Episode 13: "Die scheinbar unendliche Geschichte"

12:30 Uhr – Staffel 18, Episode 21: "24 Minuten"

12:55 Uhr – Staffel 19, Episode 09: "Vergiss-Marge-Nicht"

13:20 Uhr – Staffel 20, Episode 17: "Verliebt und zugedröhnt"

13:50 Uhr – Staffel 21, Episode 20: "Nedtropolis"

14:15 Uhr – Staffel 22, Episode 14: "Wütender Dad – Der Film"

14:45 Uhr – Staffel 23, Episode 09: "Weihnachten – Die nächste Generation"

15:10 Uhr – Staffel 24, Episode 08: "Wem der Bongo schlägt"

15:40 Uhr – Staffel 25, Episode 20: "Auf dänische Steine können Sie bauen"

16:05 Uhr – Staffel 26, Episode 06: "Simpsorama"

16:30 Uhr – Staffel 27, Episode 09: "Barthood"

18:10 Uhr – Staffel 28, Episode 03: "Stadt ohne Gnade"

18:40 Uhr – Staffel 29, Episode 09: "Gone Boy"

21:15 Uhr – Staffel 30, Episode 01: "Bart ist nicht tot"

21:40 Uhr – Staffel 30, Episode 02: "Heartbreak Hotel"

