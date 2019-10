"NDR Aktuell" wird ab dem 4. November zu "NDR Info"

© NDR

Andere ARD-Anstalten haben es bereits vorgemacht und bieten ihre Nachrichten-Angebote inzwischen multimedial ob im Radio, online oder im Fernsehen unter dem gleichen Namen an. Im November ist es auch beim NDR soweit.



07.10.2019 - 15:57 Uhr von Uwe Mantel 07.10.2019 - 15:57 Uhr

Schon im Sommer vergangenen Jahres kündigte der NDR an, dass man im Lauf des Jahres 2019 eine einheitliche, crossmediale Dachmarke für die Nachrichten des NDR auf allen Ausspielwegen einführen wird. Die Wahl fiel auf NDR Info - unter diesem Namen betreibt der NDR seit 2002 seinen Radio-Informationskanal, künftig will man nun also auch im Fernsehen und im Web unter dieser Marke informieren.

Während im vergangenen Jahr noch von einem Start Mitte 2019 die Rede war, soll es nun offenbar im November los gehen. Aus dem Programmvorlauf geht nun jedenfalls hervor, dass die Nachrichten im NDR Fernsehen um 14 Uhr, 16 Uhr und 21:45 Uhr dann nicht mehr "NDR Aktuell", sondern "NDR Info" heißen. Mehr Details zur Einführung der neuen Dachmarke will der NDR demnächst bekanntgeben.

