Kerner moderiert große "Terra X-Show" im November

© ZDF

Mit "Terra X" holt das ZDF regelmäßig am Sonntagvorabend gute Quoten, nun befördern die Mainzer die Doku-Reihe einmalig in die Primetime. Am Buß- und Bettag präsentiert Johannes B. Kerner "Unsere Schätze - Die große Terra X-Show".



08.10.2019 - 15:01 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2019 - 15:01 Uhr

Das ZDF hat eine Primetime-Show von "Terra X" angekündigt. Am 20. November, das ist der Buß- und Bettag, ist diese unter dem Titel "Unsere Schätze - Die große Terra X-Show" ab 20:15 Uhr zu sehen. Moderiert wird die zweistündige Primetime-Show von Johannes B. Kerner, der darin durch die deutsche Geschichte reist und Station bei zehn einzigartig herausragenden Kulturschätzen macht.

Kerner geht der Frage nach, wie wir eigentlich geworden sind, wie wir sind. Wer unsere Vorfahren waren und was deren Errungenschaften sind. Prominente Rateteams liefern sich im Studio dann Wissensduelle rund um diese zehn Schätze, die die deutsche Kultur geprägt haben. Mit dabei sind unter anderem die "Terra X"-Presenter Harald Lesch und Dirk Steffens. Die weiteren Promis will das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Es ist das erste Mal, dass das ZDF "Terra X" als Show in die Primetime holt. Der Schritt liegt aber durchaus nahe, ist die Marke doch schon seit Jahren sehr erfolgreich. Anfang dieses Jahres kam eine Ausgabe der Doku-Reihe am Sonntagvorabend auf fast sechs Millionen Zuschauer - damit war "Terra X" so erfolgreich wie seit 2011 nicht mehr. Im Schnitt erreicht die Reihe derzeit rund 3,81 Millionen Menschen im ZDF.

Neben der "Terra X"-Show hat das ZDF für Buß- und Bettag noch eine weitere Spezial-Sendung angekündigt. Am späten Nachmittag um 17:45 Uhr zeigt man "Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!". Der Mediziner Dietrich Grönemeyer begleitet in dem Format Ärzte, die den Ärmsten helfen. Dabei erfährt er, dass eine gesundheitliche Versorgung ohne Barrieren nicht nur einzelnen Menschen helfen würde, sondern der ganzen Gesellschaft.

Teilen