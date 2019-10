Sat.1 arbeitet an neuem Daytime-Talk mit Dr. Wimmer

© NDR/MIJOH

Nach DWDL.de-Informationen setzt Sat.1 auf Dr. Johannes Wimmer: Der Mediziner, der in der Vergangenheit vor allem für den NDR im Einsatz war, soll ein tägliches Format bekommen. Zuletzt fehlte es dem Sender an prägenden Gesichtern in der Daytime.



09.10.2019

Seit einigen Jahren erklärt Dr. Johannes Wimmer bei YouTube komplexe Gesundheitsthemen in einer einfachen Sprache. Das macht er so gut, dass längst auch das Fernsehen auf den Mediziner aufmerksam geworden ist. Insbesondere im NDR war der 36-Jährige zuletzt häufig zu sehen, sei es im Rahmen einer Ratgeber-Rubrik, in einem eigenen Wissensformat oder in "Dr. Wimmers Medizin-Quiz".

Nun winkt eine neue Aufgabe - und zwar in Sat.1. Demnächst steht Wimmer nach DWDL.de-Informationen für den Privatsender vor der Kamera. Geplant ist eine tägliche Show, die sich mit Gesundheitsthemen in allen Facetten beschäftigt. "Wir pilotieren mit Dr. Wimmer ein neues Format, geplant für die Daytime in 2020", bestätigte eine Sat.1-Sprecherin auf Nachfrage.

Weitere Details zur Sendung, hinter der die Produktionsfirma Sony Pictures steht, sind noch nicht bekannt. Klar scheint allerdings, dass sie in die Talk-Richtung gehen wird. "Hier wird über jedes Problem, Phänomen oder Mythos gesprochen", heißt es in einer internen Beschreibung. Für Sat.1 wäre eine Show dieser Art eine Abkehr von den Daytime-Formaten der vergangenen Jahre, die vorwiegend ohne bekannte Gesichter auskamen.

Zudem passt der Medizin-Schwerpunkt gut zur Programmfarbe, die man schon seit einiger Zeit mit der "Klinik am Südring" bedient. Erst am Dienstag verzeichnete die Scripted Reality mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert seit mehreren Monaten.

