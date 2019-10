ProSieben Maxx gibt Anime-Abend alten Sendeplatz zurück

© ProSieben Maxx

Ab November zeigt ProSieben Maxx seine abendliche Anime-Schiene wieder freitags. Der Sender reagiert damit auf die ernüchternden Quoten. Im Gegenzug müssen "Family Guy" und die "Simpsons"-Klassiker auf einen anderen Tag der Woche ausweichen.



09.10.2019 - 11:13 Uhr von Alexander Krei 09.10.2019 - 11:13 Uhr

Seit Sommer zeigt ProSieben Maxx seine abendliche Anime-Schiene nicht mehr freitags, sondern dienstags - was sich aus Quotensicht als keine allzu gute Idee erwies. Nachdem die Quoten zuletzt deutlich sanken, gibt's ab November eine Rolle rückwärts: Wie der Spartensender bestätigt hat, wandern die Animes ab dem 8. November zurück auf den Freitagabend.

Um 20:15 Uhr wird es jeweils einen Film zu sehen geben - den Anfang macht "Sword Art Online: Ordinal Scale". Danach folgen "Bungo Stray Dogs" und "Megalo Box" sowie die neue Serie "Tokyo Ghoul: re", die Fortsetzung zu "Tokyo Ghoul" und "Tokyo Ghoul Root A". Nach Mitternacht geht's zudem mit "The Testament of Sister New Devil", "Rosaio + Vampire" sowie "Drifters" weiter.

Der "Funtastic Friday", zu dem unter anderem die deutschen Erstausstrahlungen von "Family Guy" zählen, wird im Gegenzug mit "Funtastic Tuesday". Ab dem 5. November laufen ab 20:15 Uhr die neuen "Family Guy"-Folgen, "Simpsons"-Klassiker der ersten sechs Staffel sowie weitere Episodem von "Family Guy", die bisher aus Jugendschutzgründen im Nachmittagsprogramm gekürzt werden mussten.

Darüber hinaus gibt es fortan dienstags "The Mick" und die dritte Staffel von "The Flash" zu sehen. Insbesondere "The Mick" tat sich zuletzt schwer - zwischenzeitlich lag der Marktanteil der Serie in der Zielgruppe bei nur 0,2 Prozent.

